Comenzaron las obras de remodelación en el Aeropuerto Benjamín Matienzo La puesta en funcionamiento del nuevo espacio marca el inicio operativo de las obras de modernización de la terminal aérea. Con una inversión superior a los 50 millones de dólares, el aeropuerto duplicará su superficie, incrementará su capacidad a 1,5 millones de pasajeros anuales y continuará operando durante toda la ejecución del proyecto.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, supervisó este lunes las obras y la puesta en funcionamiento del nuevo Check-In provisorio del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, infraestructura que permitirá mantener plenamente operativa la terminal aérea mientras se ejecuta la remodelación integral del edificio.

La habilitación de este espacio corresponde a la etapa 0 del proyecto, una instancia clave para dar inicio a las tareas de refuncionalización de la terminal sin afectar la prestación del servicio. La obra fue planificada en cuatro etapas con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones aéreas durante todo el proceso constructivo.

“Estamos visitando el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. Hemos venido a recorrer las obras que ya comenzaron a realizarse, pero fundamentalmente a dejar oficialmente habilitado el Check-In provisorio, que corresponde a la etapa 0 del proyecto”, sostuvo Jaldo.

Jaldo remarcó que el principal desafío de la obra es permitir que el aeropuerto continúe funcionando con normalidad mientras se desarrollan los trabajos.

“Lo importante del diseño de esta obra es que, mientras se realiza la remodelación, la ampliación y el mejoramiento del aeropuerto, el aeropuerto siga funcionando. Los vuelos van a continuar operando desde Tucumán y los pasajeros podrán seguir utilizando esta terminal.”

En ese sentido, señaló que el nuevo sector ya comenzó a operar con normalidad. y Añadio que: “Hasta el momento ya despegaron dos vuelos desde el Check-In provisorio, una estructura nueva que cumple el mismo rol que cumplía el sector original y que permitirá avanzar con la siguiente etapa de la obra.”

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El Gobernador sostuvo que la remodelación constituye una inversión estratégica para el desarrollo de Tucumán y agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional, Aeropuertos Argentina, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las empresas que ejecutan los trabajos.

“Se trata de una inversión superior a los 50 millones de dólares que permitirá contar con un aeropuerto mucho más amplio, moderno, funcional y con la calidad de servicios que hoy requieren los pasajeros. Los tucumanos nos merecíamos un aeropuerto nuevo y mejores servicios”, dijo el Mandatario.

Asimismo, puso en valor el impacto económico y productivo que tendrá la nueva infraestructura. Y sostuvo que : “El aeropuerto tiene que ver con la conectividad, con el turismo, con el comercio y también con el transporte de cargas, permitiendo que la producción tucumana llegue a distintos mercados del país y del mundo”.

“Mientras se desarrolla esta remodelación integral, el aeropuerto seguirá funcionando. Ningún vuelo dejará de operar desde Tucumán; podrán existir reprogramaciones horarias, pero tanto los vuelos de cabotaje como los internacionales continuarán saliendo desde este aeropuerto”, destacó Jaldo.

La remodelación permitirá duplicar la superficie de la terminal y ampliar su capacidad operativa, pasando de recibir 750.000 pasajeros al año a 1.500.000, además de mejorar los servicios, la circulación y la infraestructura tecnológica.

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El proyecto contempla cuatro etapas. La primera corresponde a la habilitación del Check-In provisorio; posteriormente se ejecutará la refuncionalización integral de la terminal; luego se intervendrá el sector de arribos y, finalmente, se unificarán todos los espacios remodelados para conformar una terminal moderna y acorde al crecimiento de la actividad aérea de la provincia.

Por su parte, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público explicó que se puso en funcionamiento el check-in provisorio para que la terminal aérea pueda continuar operativo. “Hoy ha terminado la etapa 0, en la que se ha puesto en funcionamiento el check-in provisorio, en una obra que, con una inversión mayor a 50 millones de dólares, venimos a refuncionalizar todo el portal aéreo que tenemos en la provincia de Tucumán”.

Con respecto a los trabajos de remodelación, Nazur indicó que las obras permitirán “duplicar la capacidad de pasajeros y operar hasta cinco vuelos en simultáneo para poder proyectar a Tucumán en materia turística y de carga”.

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Asimismo, precisó que la obra tiene un plazo de ejecución de 36 meses, de los cuales “ya han pasado cuatro meses, así que va a estar inaugurada para octubre del año 2028”. Además, agregó: “No va a haber un metro cuadrado del aeropuerto sin remodelar, dotando a la terminal de tecnología, nuevos núcleos sanitarios y una ampliación de superficie para que el aeropuerto cuente con más de 10.000 metros cuadrados”.

Garber explicó que el aeropuerto atraviesa una transformación integral y sostuvo: “Nuestro antiguo aeropuerto empieza a ser desmantelado. Lo que conocíamos como el Aeropuerto Benjamín Matienzo tendrá una fisonomía completamente distinta a partir de ahora y hasta dentro de dos años, cuando finalicemos la obra”.

En ese sentido, destacó el impacto que el proyecto tiene en la generación de empleo y precisó: “Esta obra ocupa hoy aproximadamente a 150 personas. Estamos hablando de personal que no solamente ejecuta la obra civil, la albañilería y los trabajos de arquitectura, sino también todas las obras especiales que requiere un aeropuerto, las cuales demandan mano de obra altamente especializada”.

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También, puso en valor la participación de empresas locales y afirmó: “El 80 % de las empresas que trabajan en esta obra son tucumanas. La mano de obra es prácticamente toda tucumana y las empresas especializadas que vienen de afuera lo hacen porque no se consiguieron aquí o porque las alternativas disponibles no fueron aprobadas para este tipo de obra”.

Fuente Comunicación Tucumán