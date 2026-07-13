El Padilla realizó una innovadora cirugía para tratar un aneurisma cerebral El procedimiento, considerado uno de los primeros de su tipo en Latinoamérica, reafirma al Sistema Provincial de Salud como referente en intervenciones de alta complejidad.

Gracias a la incorporación de tecnología de alta complejidad y al fortalecimiento permanente del sistema sanitario impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, el Hospital Padilla concretó un procedimiento neurointervencionista de avanzada, convirtiéndose en el tercer centro de Latinoamérica en realizar esta técnica.

En esta oportunidad, el equipo del Servicio de Neurointervencionismo del Departamento Neurocardiovascular del Hospital Padilla llevó adelante con éxito un tratamiento innovador para un aneurisma cerebral mediante la utilización de un dispositivo diversor de flujo endovascular o stent desviador que es una prótesis endovascular mínimamente invasiva.

El logro refleja el compromiso del Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz, de continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria, incorporando tecnología de vanguardia y promoviendo la capacitación de los equipos médicos para que los tucumanos puedan acceder, dentro del sistema público, a tratamientos de máxima complejidad y con estándares internacionales.

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El médico neurocirujano y neurointervencionista a cargo del servicio, doctor Julio Fernández, destacó que este importante avance fue posible gracias al compromiso del Gobierno de Tucumán a cargo del contador Osvaldo Jaldo y al acompañamiento del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, que impulsan la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer la atención en el sistema público.

«Estos avances en la medicina, principalmente en el sector público, nos permiten brindar a nuestros pacientes tratamientos con la misma calidad y complejidad que pueden encontrarse en el ámbito privado», expresó el profesional.

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La intervención consistió en la colocación de un dispositivo diversor de flujo endovacular, una tecnología que se implanta dentro del aneurisma para excluirlo de la circulación sanguínea, favoreciendo su cierre de manera segura y mínimamente invasiva. El procedimiento se realiza mediante una pequeña punción arterial, sin necesidad de cirugía abierta, lo que reduce significativamente los riesgos y acelera la recuperación del paciente.

En este caso, el equipo realizó además una técnica denominada transcirculación, que consiste en acceder al aneurisma a través de un recorrido vascular complejo, ingresando por una arteria del circuito anterior del cerebro para alcanzar el circuito posterior, donde se encontraba la lesión.

Fernández explicó que este tipo de procedimientos requiere un alto nivel de especialización, además de equipamiento de última generación y dispositivos específicos. «Contamos con la tecnología necesaria, los insumos adecuados y un recurso humano altamente capacitado para realizar este tipo de intervenciones complejas», afirmó.

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El especialista resaltó además que este procedimiento representa un hito para la medicina regional, ya que es el tercer caso en Latinoamérica realizado con esta técnica y fue concretado íntegramente en el Hospital Padilla.