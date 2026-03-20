Comercios tucumanos abrirán el lunes y cerrarán el martes por el feriado nacional Desde la Cámara de Comercio confirmaron cómo será la atención durante la próxima semana y advirtieron por la caída de ventas y el aumento de alquileres.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó el esquema de atención para la próxima semana, en la que coincidirán un día no laborable y un feriado nacional. Según explicó su presidenta, Gabriela Coronel, el lunes los comercios abrirán con normalidad, mientras que el martes la mayoría permanecerá cerrada.

Coronel aclaró que, al tratarse de un feriado nacional, aquellos locales que decidan abrir deberán abonar el doble a sus empleados. Sin embargo, indicó que especialmente en el microcentro la decisión predominante es no atender ese día.

En relación a la Semana Santa, adelantó que el sector suele trabajar el jueves y no abrir el Viernes Santo. No obstante, este año el jueves coincide con un feriado, por lo que muchos comerciantes evalúan abrir sus puertas, teniendo en cuenta el mayor movimiento que suele registrarse en la previa del fin de semana.

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Por otra parte, la dirigente se refirió a la compleja situación que atraviesa el sector, afectado por la caída de ventas, en gran parte vinculada a las intensas lluvias en la provincia. Según detalló, en jornadas con precipitaciones prolongadas se registran incluso ventas nulas, especialmente en zonas peatonales con escasa circulación.

A este escenario se suman los elevados costos de alquiler. Desde la entidad advirtieron que en algunas galerías cerca del 40% de los locales están vacíos y denunciaron incrementos superiores al 200% en renovaciones de contratos, muchos de ellos dolarizados. Frente a esto, anticiparon que buscarán elaborar un informe económico para facilitar la negociación entre inquilinos y propietarios.