La Provincia gestionó la aprobación de $4.500 millones para el sostenimiento de las unidades productivas tabacaleras Los fondos, provenientes del Fondo Especial del Tabaco, comenzaron a pagarse desde ayer a productores registrados, en el marco del plan 2024/2025 aprobado por la Nación.

La Provincia recibió la aprobación formal del plan “Ampliación Consolidación de las Unidades Productivas 2024/2025”, en el marco del cual los productores percibieron un total de $4.500.000.000 y comenzaron a cobrar esos fondos desde ayer.

La medida fue impulsada por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y gestionada a través de la Secretaría de Producción, a cargo de Eduardo Castro, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, encabezada por Martin Lazarte, ambas dependientes del Ministerio de Economía y Producción, conducido por Daniel Adad.

La aprobación fue notificada mediante la Resolución Nº 17/2026 de la autoridad nacional competente, luego de las gestiones realizadas ante la Coordinación Nacional del Tabaco. A través de esta disposición, se ratificó el financiamiento de $4.500.000.000, provenientes del 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET).

El beneficio alcanzó de manera equitativa a todos los productores de tabaco registrados en los padrones oficiales de la provincia, contribuyendo a sostener la operatividad de las familias productoras.

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Desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo y la División Tabaco, a cargo de Valeria López, destacaron la celeridad y predisposición técnica de la Coordinación Nacional del Tabaco. “Esta articulación entre los niveles provincial y nacional permite brindar una respuesta oportuna y eficaz a las demandas del sector productivo, en un momento estratégico del calendario agrícola, garantizando que el apoyo llegue en tiempo y forma para cubrir las necesidades urgentes de las familias tabacaleras”, señalaron.

El objetivo central de este Programa Operativo Anual (POA) es asegurar la sustentabilidad y continuidad de las Unidades Productivas Tabacaleras (UPT). En ese sentido, el resarcimiento económico apunta a mitigar el fuerte incremento en la estructura de costos de la campaña, proteger la permanencia de los productores en la actividad y resguardar su capacidad de inversión para el ciclo 2025/2026.

En términos estratégicos, la iniciativa busca sostener la capacidad productiva y el capital de trabajo, evitando la deserción de trabajadores rurales frente a la presión económica y fortaleciendo la resiliencia financiera del sector ante variaciones en el tipo de cambio y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Finalmente, las autoridades provinciales remarcaron: “Con esta acción, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con las economías regionales y la protección del empleo genuino, consolidando al sector tabacalero como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de Tucumán”.