El acusado de matar a un joven a la salida de un boliche continuará con prisión preventiva Santiago Leonel Budini se encuentra imputado por el homicidio de Federico Toledo y por el intento de homicidio del amigo de la víctima. El Ministerio Fiscal informó que restan informes periciales y declaraciones para avanzar con la pieza acusatoria.

Este viernes 20 de marzo se desarrolló una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo Santiago Leonel Budini (22). Está acusado como autor del delito de homicidio simple cometido con dolo eventual, en perjuicio de Federico Toledo (20), en concurso real con homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa, en perjuicio del amigo de la víctima, ocurrido el 20 de septiembre de 2025 a la salida de un boliche ubicado sobre avenida Sarmiento al 1200 de la capital.

La Unidad Fiscal de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, estuvo representada por el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, quien pidió la extensión de la medida de coerción de máxima intensidad por dos meses al persistir los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento.

Sobre el primero de los ellos, el representante del Ministerio Fiscal se refirió a la actitud que tuvo el imputado luego del hecho. “Cuando vuelve al lugar expresó: ‘Ahora le van a tener que soplar el c…a tu amigo’. Esta última circunstancia fue tomada como una característica ilustrativa del riesgo de fuga”, subrayó. “Considero que dos meses es un plazo razonable para finalizar el requerimiento de apertura de la causa a juicio. Resta un informe del departamento de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF)”, mencionó Fernández acerca del pedido.

Finalmente, la jueza actuante analizó el plazo solicitado para la prisión preventiva y dispuso que sea por el término de 33 días, conforme a los testimonios que faltan por producirse, entre ellos, el de una prima hermana. Previo a la resolución, dirigieron unas palabras el padre de la víctima y el amigo, quien también resultara herido. “El daño que nos hizo es irreparable y cada día que pasa es peor para nosotros”, dijo el primero. En tanto, el segundo expresó: “Quiero pedir Justicia para mi amigo”.

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La teoría del caso

El sábado 20 de septiembre de 2025, siendo las 06:00 horas aproximadamente, Federico Toledo junto a unos amigos salieron del local bailable ubicado en avenida Sarmiento al 1200 de esta ciudad capital, y mientras se encontraba en la vereda del frente del mencionado boliche comenzó una discusión entre Santiago Leonel Budini y el grupo de amigos de Toledo.

El imputado al tener conocimiento de las técnicas de boxeo, taekwondo y MMA (artes marciales mixtas), se representó la posibilidad de que al golpear con su puño podría provocarles la muerte, y aún así, primero le dio un fuerte golpe de puño en el rostro al amigo de Toledo, provocándole la caída y politraumatismos y fractura en la nariz; para luego darle un certero golpe de puño en el rostro a la víctima quien cayó pesadamente al suelo y falleció en el lugar como consecuencia del golpe recibido.