El tiempo en Tucumán: leve descenso de la temperatura este jueves El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves se registrará un descenso en las temperaturas en Tucumán, luego de una jornada con condiciones propias de la primavera. La máxima prevista es de 25 grados, con cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con los datos oficiales, la humedad alcanza el 52 %, la presión atmosférica se ubica en 965.8 hPa, el viento sopla desde el sector oeste a 6 km/h y la visibilidad se mantiene en 6 kilómetros.

En relación a la evolución del tiempo en los próximos días, el observador meteorológico Cristofer Brito señaló que para el viernes se prevé una rotación de los vientos hacia el norte, lo que permitirá un repunte de las temperaturas, con máximas cercanas a los 28 grados. De esta manera, se anticipa un fin de semana con condiciones cálidas en toda la provincia.