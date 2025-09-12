Se espera un viernes templado en Tucumán El Servicio Meteorológico oficial anticipa una semana con temperaturas agradables, cielos mayormente parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitaciones en la provincia.

Para este viernes se espera una mínima de 16°C y una máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Los vientos serán variables, soplando desde el sur durante la mañana y rotando hacia el norte por la tarde y noche, con intensidades entre 7 y 31 km/h.

El pronóstico extendido señala que el fin de semana continuará con condiciones similares. El sábado la temperatura oscilará entre 16°C y 31°C, mientras que el domingo se prevé un leve descenso, con mínima de 18°C y máxima de 27°C.

A partir del lunes, el termómetro se mantendrá en valores estables, con mínimas que rondarán entre los 18 y 20°C y máximas entre 26 y 28°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante las distintas jornadas, sin lluvias a la vista.

En síntesis, se espera una semana de tiempo estable, con tardes cálidas y mañanas frescas, ideal para actividades al aire libre.