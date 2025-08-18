Comienza una semana de contrastes en el clima tucumano El tiempo en Tucumán se presentará cambiante durante los próximos días. Según adelantó el observador meteorológico Cristofer Brito, un pulso de aire frío en altura provocará inestabilidad al comienzo de la semana, mientras que hacia mediados se espera un notorio repunte de las temperaturas y más presencia de sol.

Para el lunes 18, el cielo estará con nubosidad variable y se prevén chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11° y 19°. El martes 19, las condiciones seguirán algo inestables en la madrugada y mañana, con mejorías parciales hacia la tarde; las marcas térmicas irán de 9° a 23°.

El miércoles 20 marcará una mejora en el tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se ubicarán entre 7° y 25°. Ya el jueves 21, el ascenso térmico continuará, con mínimas de 9° y máximas que alcanzarán los 27°, acompañadas de cielos algo nubosos.

El viernes 22, la nubosidad volverá a ganar terreno y podrían registrarse lluvias dispersas por la noche, con viento del sur y temperaturas entre 11° y 22°.

Finalmente, el fin de semana se anticipa más frío y con ambiente seco, salvo algunas lluvias acotadas durante la mañana del sábado.