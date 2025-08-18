Para el lunes 18, el cielo estará con nubosidad variable y se prevén chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 11° y 19°. El martes 19, las condiciones seguirán algo inestables en la madrugada y mañana, con mejorías parciales hacia la tarde; las marcas térmicas irán de 9° a 23°.
El miércoles 20 marcará una mejora en el tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se ubicarán entre 7° y 25°. Ya el jueves 21, el ascenso térmico continuará, con mínimas de 9° y máximas que alcanzarán los 27°, acompañadas de cielos algo nubosos.
El viernes 22, la nubosidad volverá a ganar terreno y podrían registrarse lluvias dispersas por la noche, con viento del sur y temperaturas entre 11° y 22°.
Finalmente, el fin de semana se anticipa más frío y con ambiente seco, salvo algunas lluvias acotadas durante la mañana del sábado.