Las condiciones actuales indican una humedad del 85 %, presión de 974,1 hPa, vientos del sudoeste a 10 km/h y una visibilidad reducida a 6 km.

Pronóstico extendido

“El fin de semana llega con buen tiempo, salvo por las lloviznas matinales del sábado. Agosto sigue mostrando su carácter cambiante”, señaló el observador meteorológico Cristofer Brito.

