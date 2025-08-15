Viernes con lloviznas y un fin de semana que irá mejorando Este viernes 15 de agosto, Tucumán amanecerá con lloviznas y cielo mayormente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima rondará entre 16 °C y 17 °C.

Las condiciones actuales indican una humedad del 85 %, presión de 974,1 hPa, vientos del sudoeste a 10 km/h y una visibilidad reducida a 6 km.

Pronóstico extendido

Sábado 16: podrían registrarse lloviznas aisladas durante la mañana, pero el tiempo mejorará hacia la tarde. La máxima alcanzará los 18 °C.

Domingo 17: el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias, y las temperaturas treparán hasta los 20 °C.

“El fin de semana llega con buen tiempo, salvo por las lloviznas matinales del sábado. Agosto sigue mostrando su carácter cambiante”, señaló el observador meteorológico Cristofer Brito.