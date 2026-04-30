Cómo funcionarán los servicios municipales el 1º de mayo Las actividades administrativas y algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos por el feriado del viernes.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso el siguiente esquema de prestación de servicios para el viernes 1º de Mayo, feriado por el Día del Trabajador.

Recolección de Residuos: no habrá recolección de residuos durante la jornada del viernes.

Ómnibus: el 1º de mayo circularán a partir de las 14 h, con la frecuencia de días domingos.

Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

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Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): El viernes 1º de mayo estará cerrado. El sábado 2 de mayo la atención será de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h y el domingo 3 de mayo abrirá medio día, de 9 a 15.30 h.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.

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Museos Municipales: el viernes 1º de mayo no abrirán al público. Sábado y domingo atenderán en su horario habitual, de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.

Oficina de Información Turística (Congreso al 100): el 1º de mayo estará cerrada. El sábado y domingo abrirá de 9 a 20 h.

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

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Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán