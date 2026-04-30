La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso el siguiente esquema de prestación de servicios para el viernes 1º de Mayo, feriado por el Día del Trabajador.
Recolección de Residuos: no habrá recolección de residuos durante la jornada del viernes.
Ómnibus: el 1º de mayo circularán a partir de las 14 h, con la frecuencia de días domingos.
Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): El viernes 1º de mayo estará cerrado. El sábado 2 de mayo la atención será de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h y el domingo 3 de mayo abrirá medio día, de 9 a 15.30 h.
Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
Museos Municipales: el viernes 1º de mayo no abrirán al público. Sábado y domingo atenderán en su horario habitual, de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.
Oficina de Información Turística (Congreso al 100): el 1º de mayo estará cerrada. El sábado y domingo abrirá de 9 a 20 h.
Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.
Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán