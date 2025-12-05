Prisión perpetua para el asesino del docente Moalla Decisión unánime del tribunal contra Walter Nicolás Baracho, alias “Niño Viejo”. La Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal, que conduce Carlos Sale, estuvo a cargo de la investigación. Su cómplice ya fue condenado en 2023. El material fílmico como evidencia. Prórroga de la prisión preventiva por tres meses hasta tanto quede firme la sentencia.

Este viernes 5 de diciembre, el tribunal por decisión unánime resolvió condenar a Walter Nicolás Baracho (alias “Niño Viejo”) por el asesinato del docente e ingeniero civil Daniel Pascual Moalla (44) el 1º de enero de 2021 en la puerta de su casa, en avenida Jujuy al 5.000 de San Miguel de Tucumán. De esta manera, el tribunal hizo lugar a la calificación legal (homicidio criminis causa en concurso real con evasión) y la pretensión punitiva expuesta por el Ministerio Fiscal (MPF) a través de la Unidad Especializada de Homicidios II, que conduce Carlos Sale. El auxiliar de fiscal, Alejandro Andole, estuvo acompañado a lo largo del debate oral y público por la instructora Candela Santucho. Durante las jornadas expusieron distintos testigos, entre ellos, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y efectivos policiales (por el delito de evasión). Entre las pruebas exhibidas se destacaron el informe de comparación balística, el informe de autopsia (falleció por un shock hipovolémico por impacto de proyectil en la región lumbar) y las cámaras de seguridad, ubicadas en inmediaciones de un galpón, que sirvieron para individualizarlos (ver video). En su alegato de clausura, el auxiliar de fiscal dijo: “A Baracho no le importó absolutamente nada la vida ajena a los fines de facilitar su cometido, es decir, quitarle un bien a la víctima y dispararle en una zona vital (región lumbar) sin ningún tipo de remordimiento. La víctima era una persona que no tenía problemas con nadie, era maestro, ingeniero y contribuía con la sociedad. Entendemos que condenarlo hace Justicia a la familia y a la sociedad”. Hasta tanto quede firme la sentencia continuará con prisión preventiva por otros tres meses.

Las palabras finales

Previo a la resolución fue el turno de las palabras finales. “Mi hijo Daniel fue un sostén para la familia y ayudó mucho a sus hermanos como así también a un comedor. Para recibirse de ingeniero viajaba desde Famaillá hacia la Capital en bicicleta”, expresó la madre de la víctima. Por su parte, la hermana indicó: “Daniel fue un ejemplo de esfuerzo y voluntad para poder recibirse de ingeniero civil. Nunca eligió el camino fácil, tenía sueños y proyectos. Pedimos Justicia por la muerte de mi hermano y que su memoria sea honrada con una sentencia justa para él y para toda la sociedad”. En tanto, su hermano agregó: “Pido Justicia porque era una buena persona y no se lo merecía. Era un ser querido, un ejemplo de vida y gran profesional”.

El último en dirigirse al tribunal fue el imputado: “Me quieren arruinar la vida, nunca participé en el hecho y sólo me quieren acusar por los problemas con otros familiares y me acusaron a mí del video pero nada que ver”.

La acusación

Según la investigación, el 1º de enero de 2021, cerca de las 06:45, Moalla se encontraba frente a su casa luego de haber festejado Año Nuevo con su familia. En ese momento, llegaron en motocicleta “Niño Viejo” Baracho y Víctor Eduardo Navarro (37), alias “Churi” (ya condenado a la pena de 20 años). El primero descendió del rodado, apuntó con un arma de fuego al docente y le exigió la entrega de su teléfono y su moto. Durante el forcejeo, el agresor le disparó en la zona lumbar, provocándole la muerte. Seguidamente, se llevó el rodado de la víctima pero lo abandonó a pocos metros porque tenía traba de seguridad. Finalmente, escapó junto a su cómplice con el celular y el arma utilizada. Sin embargo, el 27 de febrero del año pasado, mientras cumplía la medida en la Comisaría IV (en el barrio San Cayetano), Baracho se fugó junto a Navarro. Ambos estaban esposados a una ventana pero lograron liberarse y huir por los techos del edificio. “Churi” fue recapturado poco después pero “Niño Viejo” volvió a fugarse (permaneciendo evadido durante más de un año). Ya el 16 de abril de 2025, tras tareas de inteligencia del MPF, fue recapturado y puesto nuevamente a disposición de la Justicia.