Conciencia Digital: alertan que la violencia en redes también es violencia real El vicegobernador Miguel Acevedo participó de la jornada de cierre del programa Conciencia Digital, una iniciativa articulada entre la Legislatura y la Secretaría de Participación Ciudadana que convocó a más de 130 estudiantes de diferentes escuelas de la provincia.

El eje central de la jornada fue claro: la violencia digital es violencia real, con consecuencias que pueden ser tan graves como el suicidio en jóvenes que atraviesan situaciones de hostigamiento, ciberbullying o manipulación en redes sociales.

Una agenda urgente

El programa —diseñado por el Instituto de Capacitación Legislativa junto a la Secretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad— busca generar conciencia sobre el uso responsable de la tecnología, la prevención de delitos digitales y la construcción de una ciudadanía digital activa y protegida.

Durante el encuentro se trabajó sobre grooming, ciberbullying, trata de personas, adicciones digitales y seguridad en redes sociales, con charlas, dinámicas grupales y actividades participativas.

El secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, subrayó: “Es necesario entender que la violencia digital es violencia real. Las palabras que circulan en redes no son inofensivas: hieren, dañan y pueden empujar a muchos adolescentes a situaciones extremas como el suicidio. Nuestra responsabilidad es prevenir, educar y acompañar”.

La palabra de los protagonistas

La responsable del Instituto de Capacitación Legislativa, Ana Hinojosa, destacó que cada encuentro deja aprendizajes mutuos: “Los chicos nos enseñan tanto como nosotros a ellos. Lo fundamental es empezar temprano, para que puedan replicar lo aprendido y convertirse en multiplicadores de cuidado digital entre sus compañeros”.

Los estudiantes participaron activamente. Isaac Tadeo Córdoba, de la Escuela Técnica Nº 5, dijo: “Aprendí que no hay que subestimar los peligros de las redes. El grooming y el ciberbullying son reales y pueden lastimar. Tenemos que cuidarnos y respetarnos en el mundo digital”.

Mateo Alejandro Arias agregó: “Nos explicaron que no debemos compartir información personal y que debemos ayudar a quienes sufran violencia en redes. Me gustó mucho que el vicegobernador comparta este momento con nosotros”.

La reflexión final

La jornada cerró con la presencia del vicegobernador Acevedo, quien valoró el compromiso de los jóvenes y ratificó que la violencia digital debe ser reconocida social e institucionalmente como una forma de violencia real, que exige prevención, acompañamiento y políticas públicas firmes.

El programa Conciencia Digital continuará expandiéndose a nuevas instituciones educativas, con el objetivo de formar generaciones conscientes, responsables y protegidas frente a los riesgos del mundo digital.