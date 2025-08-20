La Libertad Avanza quedó fuera de las elecciones en Alberdi y crece la tensión política La Junta Electoral de Tucumán resolvió inhabilitar a La Libertad Avanza (LLA) para competir en las elecciones municipales de Juan Bautista Alberdi, previstas para el próximo 26 de octubre. La decisión se fundamenta en que el partido de Karina y Javier Milei presentó su documentación 24 días fuera del plazo establecido en el calendario electoral, por lo que no podrá postular candidatos a intendente ni a concejales.

La resolución fue firmada por Daniel Leiva (presidente de la Corte Suprema provincial y de la Junta Electoral), Washington Navarro (ministro Pupilar y de la Defensa) y Edmundo Jiménez (ministro Fiscal). El fallo deniega expresamente la convocatoria a internas solicitada por LLA por incumplimiento de los tiempos legales.

Denuncia de proscripción

Desde el espacio libertario acusaron a la Junta Electoral de llevar adelante una maniobra de proscripción y anunciaron una conferencia de prensa en su sede de calle San Juan 1035. “La decisión atenta contra el derecho a elegir y ser elegido”, sostuvieron en un comunicado.

La medida llega en medio de un escenario convulsionado: la intervención municipal ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo, que desplazó al intendente Luis “Pato” Campos por presuntos vínculos de funcionarios con empresarios ligados al narcotráfico, ya había encendido la tensión política en Alberdi.

Internas y disputas locales

La conducción de LLA en Tucumán también atraviesa conflictos internos. El nuevo apoderado es el abogado Ricardo “Puky” Paz, cercano a Gonzalo Heredia y a la diputada Paula Omodeo (CREO), mientras que como coapoderado fue designado Gustavo Choua. Ambos llegaron tras el desplazamiento de Matías Sabaté, fundador del partido en la provincia, lo que profundizó las divisiones en la dirigencia libertaria local.

En paralelo, un episodio menor pero simbólico alimentó las disputas: Heredia fue escrachado a principios de agosto por estacionar su camioneta frente al estudio jurídico Giraudo, Omodeo & Paz, lo que volvió a exponer las tensiones personales y políticas en el armado provincial.

Repercusiones nacionales

Las diferencias internas y la baja de la candidatura de Lisandro Catalán a diputado nacional generaron incomodidad en la Casa Rosada, donde observan con preocupación que la crisis en Tucumán erosiona la presencia libertaria en el interior.

En redes sociales, el tema incluso fue consultado a la inteligencia artificial Grok, que sintetizó la disputa: desde el plano técnico, la presentación fuera de término habilitó a la Junta a rechazar la inscripción; desde la óptica política, LLA la interpreta como una proscripción en el marco de la intervención municipal.

Lo que viene

Con la resolución, los vecinos de Juan Bautista Alberdi no tendrán boleta libertaria el 26 de octubre. La decisión judicial se apoya en los plazos del calendario electoral, pero en la práctica abre un nuevo frente de conflicto entre la Justicia provincial, la dirigencia libertaria y la Casa Rosada, que deberá gestionar las repercusiones de un caso donde se cruzan aspectos técnicos, disputas internas y sensibilidad política en un distrito en crisis institucional.