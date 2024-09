Condenaron al policía Facundo Lencina por el delito de homicidio culposo El tribunal resolvió, por unanimidad, condenarlo a dos años y seis meses por la muerte de Lucas Fernando Delgado, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 2023. Se fijó, además, la inhabilitación de portar armas por seis años. En tanto, quedó absuelto de culpa y cargo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma por haber actuado en legítima defensa, en perjuicio de Cristian Jesús Legname y Samuel Alberto Gallardo.

En el marco del juicio contra el policía Facundo Edgardo Lencina, por el hecho ocurrido el 13 de septiembre del año pasado en avenida América 1.500, el tribunal (compuesto por Alejandro Javier Tomas –presidente-, Lucas Alfredo Taboada y Sebastián Mardiza) resolvió por unanimidad absolverlo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma por haber actuado en legítima defensa, en perjuicio de Cristian Jesús Legname y Samuel Alberto Gallardo; y condenarlo por el delito de homicidio culposo de Lucas Fernando Delgado a la pena de dos años y seis meses (de ejecución condicional, más el cumplimiento de reglas de conductas y la inhabilitación de portar armas por seis años).

En el alegato de cierre, el fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios II del MPF, Carlos Sale, acompañado por los investigadores Lucila Arrieta y Fabrizio Caruso, había solicitado que se lo condenara a la pena de cuatro años y medio (por el delito de homicidio agravado por el uso de arma con exceso en la legítima defensa en calidad de autor, en perjuicio de Cristian Jesús Legname y Samuel Alberto Gallardo, y en concurso ideal con homicidio culposo, en perjuicio de Lucas Fernando Delgado). “Es un hecho tremendamente grave por su condición de policía, quien debe ser garante de la paz de los ciudadanos. El Estado le confió un arma de fuego y recibió toda la instrucción para utilizarla, sin embargo, provocó tres muertes”, indicó.

Sobre las pruebas, el Fiscal se refirió a los testimonios de los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) quienes expusieron sobre las condiciones de ese día (nocturnidad), la distancia (desde que iniciaron y finalizaron los disparos), el arrastre de la motocicleta y las vainas encontradas (correspondientes al arma reglamentaria del policía -Jericho de 9 mm-). Al mencionar la prueba balística, se determinó que la utilizada por Legname y Gallardo era de juguete (una réplica muy similar a la original con cargador incluido). En tanto, las pruebas químicas en sangre arrojaron que éstos tenían presencia de metabolitos de cocaína.

La familia Delgado

Al momento del hecho, Lucas Fernando Delgado, quien transitaba junto a sus hermanos por el lugar fue alcanzado por uno de los disparos efectuados por el policía falleciendo por un shock hipovolémico. Vía zoom -desde la muerte de su hijo viven en España-, padre y madre se expresaron. “La familia está destruida. Los chicos no querían salir a la calle. Querían tener una vida normal y lamentablemente tuve que dejar el país porque tenían miedo. Hubo un exceso, no puedo entender la cantidad de disparos. Voy a pedir que se haga justicia por los tres, especialmente por mi hijo porque no lo voy a poder tener más”, dijo el papá. En tanto, su esposa agregó: “Estamos destruidos desde el día uno. Tomamos una decisión para rehacer nuestras vidas y para resguardar la seguridad de mis otros dos hijos que tengo vivos. Solo pido Justicia”.

Ultimas palabras

Previo a la resolución, la madre de Cristian Legname comentó: “Cristian era un chico normal; el único problema que tenía era su adicción. Golpeé puertas para que salga de las drogas y no lo he conseguido. A mi hijo lo acribillaron sin piedad y eso como madre me duele. ¿Porqué no lo detuvieron y lo entregaron a la ley? Somos gente decente, no de mal vivir. Quiero que se haga Justicia por los tres chicos”. Finalmente, el imputado indicó: “Lo que siempre traté de hacer es pedir disculpas a la familia de Lucas (Delgado) pero no podía porque tenía medidas de restricción de acercamiento. Lo quise hacer de corazón y no pude. No encuentro el consuelo en las personas sólo en la oración y en Dios, siempre le hablo y le pido disculpas. No tuve la intención de matar”.

La teoría del caso

El 13 de septiembre del 2023, a las 21:00 horas aproximadamente, Facundo Lencina se encontraba en su motocicleta sobre avenida América al 1.500 esperando a su pareja a la salida de una peluquería. En esas circunstancias, fue abordado por Cristian Legname y Samuel Gallardo, también a bordo de un motovehículo, empleando uno de ellos una réplica de pistola, para que le entregara sus pertenencias (billetera y celular) ante lo cual Lencina, quien estaba vestido de civil en ese momento, les dio la voz de alto policía quienes hicieron caso omiso a la orden policial y quien tenía la réplica de pistola le hacía gestos con la misma ante lo cual Lencina extrajo su arma reglamentaria y excediéndose en la proporcionalidad del medio empleado para defenderse realizó 12 disparos que impactaron en la humanidad de Legname (cuatro) y en Gallardo (uno) lo cual provocó que estos perdieran el control de la motocicleta y cayeran. En tanto, uno de los proyectiles impactó también en la humanidad de Lucas Fernando Delgado quien transitaba ocasionalmente por el lugar junto a sus dos hermanos (uno de ellos menor de edad), para luego ser trasladado al Hospital Padilla y fallecer por un shock hipovolémico.