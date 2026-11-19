Confirmaron que el hombre buscaba a su ex mujer y mató a su sobrina por error El sujeto investigado por el presunto femicidio de María Belén Soria, de 27 años, se habría quitado la vida cuando la policía lo encontró en Juan Bautista Alberdi.

El crimen ocurrido en el barrio La Cerámica, en Lastenia, fue un femicidio que terminó con una víctima que, según los primeros indicios de la investigación, no era la mujer a la que el agresor habría ido a buscar. El hombre, identificado como Gonzalo Oscar, habría intentado asesinar a su ex pareja, pero se equivocó y terminó con la vida de su sobrina, María Belén Soria, de 27 años. Horas después, se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea de un ingenio del sur de la provincia.

La reconstrucción del hecho, a partir de los testimonios recogidos por el fiscal Carlos Sale, permitió establecer que el agresor ingresó a la vivienda sin ejercer violencia. Una vez adentro, se dirigió directamente a la habitación matrimonial, donde encontró a una mujer durmiendo junto a uno de sus sobrinos, de siete años.

Sin embargo, quien estaba acostada en esa cama era Soria. La joven había acudido a la casa por pedido de su hermana para quedarse al cuidado de los dos pequeños, ya que la madre de los niños se encontraba acompañando a un familiar internado en un centro asistencial.

De acuerdo con los primeros indicios, el hombre no habría advertido que había atacado a su sobrina y no a su ex pareja. Después de cometer el crimen, escapó de la vivienda. La secuencia tuvo un nuevo capítulo cuando un familiar se comunicó con él para informarle lo que había sucedido y pedirle que regresara.

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El hombre hizo caso omiso al pedido y se dirigió a un ingenio del sur tucumano, donde terminó con su vida al arrojarse desde una chimenea. Por el momento, los investigadores no pudieron determinar si el agresor llegó a enterarse de que había asesinado a la persona equivocada antes de suicidarse.

Fuente La Gaceta