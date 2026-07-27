Conmemoraron un nuevo aniversario de la EEAOC En la celebración se destacó el compromiso de la EEAOC con el crecimiento productivo de la provincia.

El secretario de Producción, Eduardo Castro, acompañó al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en el acto conmemorativo por el 117° aniversario de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), institución referente en investigación, innovación y desarrollo científico-tecnológico para la agroindustria de Tucumán y del NOA.

En la celebración se destacó el compromiso de la EEAOC con el crecimiento productivo de la provincia a través de la investigación, la prestación de servicios y la transferencia tecnológica, pilares que han contribuido al fortalecimiento de las principales cadenas agroindustriales desde su creación.

Fundada el 27 de julio de 1909 por iniciativa de Alfredo Guzmán, la institución nació con el objetivo de brindar respuestas científicas a las necesidades del sector productivo y, a lo largo de su historia, se consolidó como un organismo de referencia nacional por su aporte al mejoramiento genético de cultivos, la biotecnología, la sanidad vegetal, la investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías para la producción agroindustrial. Asimismo, su modelo de articulación entre el sector público y privado ha permitido acompañar el crecimiento y la competitividad de las economías regionales.

En este marco, se resaltó además el trabajo que la institución desarrolla para promover la innovación, la sustentabilidad y la incorporación de nuevas herramientas científicas y tecnológicas al servicio de la producción, reafirmando su compromiso con el desarrollo agroindustrial de Tucumán.

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En el evento, estuvieron presente el subsecretario de Medio Ambiente, Abg. Facundo Moreno Majnach; el subsecretario de Desarrollo Productivo, Ing. Martín Lazarte, funcionarios provinciales, investigadores, técnicos, productores e integrantes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.