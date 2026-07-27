Montaldo: “Invertiremos casi un millón de dólares en equipamiento para las escuelas”

Un total de 67 escuelas de gestión estatal de la Provincia -pertenecientes a los niveles primario, secundario, superior no universitario y a la modalidad de educación especial- recibirán un histórico equipamiento informático financiado íntegramente con divisas abandonadas en los estrados judiciales. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 1204, dictada por el juez Pedro Yane Mana, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación (Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 2 del Centro Judicial Capital).

En conferencia de prensa la ministra de Educación sostuvo: “Estamos muy contentos con este fallo histórico donde adquiriremos PC, notebook, valijas con elementos para niños de educación especial para avanzar con su educación” y bromeó: “Esperamos una buena rebaja para la mayor cantidad de escuelas”. Recordemos que la cifra que se le asignó a Educación es cercana al millón de dolares.

La sentencia aprobó el “Proyecto de Adquisición de Equipamiento Informático para Establecimientos Educativos” diseñado por la Dirección de Informática de la cartera educativa provincial y ordenó el traspaso de los fondos para su inmediata ejecución.

Por otra parte adelantó que la escuela de Santa Rosa de Leales “vamos a inaugurarla pronto y estamos trabajando en refacciones con mas de 60 escuelas”. En ese sentido agradeció a su par de Obras Públicas, Marcelo Nazur y de Interior, Dario Monteros por la colaboración que prestan para el mejoramiento de los establecimientos escolares.