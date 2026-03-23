Avanzan con las obras viales para recuperar los caminos en toda la provincia Las tareas se desarrollan durante el fin de semana largo con intervención del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, junto a equipos de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial del Agua.

El Gobierno de Tucumán restituye la transitabilidad en la ruta nacional 157, a la altura de La Madrid, y ejecuta trabajos de reparación en rutas y caminos provinciales afectados por las tormentas e inundaciones de las semanas anteriores.

En La Madrid, los equipos completaron la reparación de los tres cortes sobre la ruta nacional 157 con mezcla asfáltica en caliente. Además, realizaron tareas de limpieza en caminos cercanos, lo que permite restablecer la circulación en este corredor clave del sur provincial.

En el sur tucumano, los trabajos continúan en distintos frentes. Sobre la ruta provincial 331, en el tramo que une Aguilares con Medinas, se ejecutó el repaso de calzada y el aporte de material con un avance de cuatro kilómetros. En el tramo Aguilares – Los Agudo, continúan tareas con motoniveladora.

En la ruta provincial 308, camino a Escaba, los equipos avanzan en el retiro de derrumbes. En tanto, en la ruta provincial 332, entre la ruta nacional 38 y Los Córdoba, se lleva adelante el repaso de calzada y la provisión de material para mejorar la circulación.

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Las intervenciones también alcanzan la ruta provincial 334, donde se acopia material para reconstruir el paso en El Palancho. En la ruta provincial 328, entre la ruta nacional 157 y Chicligasta, se ejecuta el repaso con motoniveladora y la construcción de un canal de desagüe sobre la cuneta sur.

En la zona de San Pablo, se realizan tareas de bacheo sobre la ruta provincial 315. En la ruta provincial 341, desde la Papelera hasta Potrero de las Tablas, se efectúa el perfilado y aporte de material. Además, en la ruta provincial 311 se avanza con el acondicionamiento del camino mediante el uso de retropala y camiones comunales.

En otros puntos de la provincia, las tareas también registran avances. En la ruta provincial 306, entre Los Quemados y la intersección con la 354, se completa el repaso de cinco kilómetros y se restituye de manera parcial la transitabilidad hasta el acceso a Los Juárez.

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Por su parte, en la ruta provincial 320, entre la ruta provincial 302 y Agua Dulce, se realiza el repaso de calzada y aporte de material. En la ruta provincial 354, con maquinaria de la Dirección Provincial del Agua, se logra restablecer parcialmente el paso.

Las intervenciones forman parte de un operativo integral para recuperar la infraestructura vial tras los eventos climáticos recientes. Desde el área remarcan la importancia de sostener estos trabajos para garantizar la conectividad, la seguridad vial y el normal desarrollo de las actividades productivas en todo el territorio provincial.

Fuente Comunicación Tucumán