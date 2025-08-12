El Gobierno de Tucumán recuperó 100 propiedades y lucha por la restitución de 50 más Así lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, quien manifestó que por estas horas la justicia procesó a siete personas por delitos en contra de la administración pública.

El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró en conferencia de prensa que a pesar de ser un año electoral, diferentes aristas de la gestión de gobierno no se detiene y puso como ejemplo el arduo trabajo que lleva adelante la Fiscalía de Estado con la usurpación de tierras fiscales.

En ese sentido la Justicia proceso ya a siete personas por este tipo de delitos y la Fiscalía de Estado tiene en carpeta -con tramite judicial- 50 terrenos para ser restituidos a la provincia.

“En varios lugares de la provincia, especialmente en ciudades y pueblos turísticos, existía un manejo poco claro de las posesiones de terrenos y propiedades que son exclusivas del gobierno provincial”, recordó Jaldo y agregó: “algunos ocupaban la tierra de manera arbitraria, colocando postes o alambres para apropiarse ilegalmente, y que después convirtieron esas ocupaciones en negocios lucrativos”.

En ese sentido fue tajante: “No vamos a permitir esa situación ni debe ser sorpresa para nadie, porque desde el primer día lo dijimos: vamos a recorrer cada rincón de la provincia para regularizar la titularidad de las tierras”, afirmó el mandatario.

NÚMEROS

100 propiedades recuperadas

350 hectáreas

7 procesados

50 terrenos en litigio para ser reintegrados al Estado

Cien propiedades

A su turno la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, informó que, desde el inicio de la gestión del gobernador, se recuperaron más de cien propiedades del Estado y retornaron a la provincia más de 350 hectáreas, que ahora están bajo la custodia de organismos públicos y destinadas a usos turísticos para el disfrute de los tucumanos.

“La justicia imputó a siete personas por delitos en contra de la administración pública. En esa imputación estuvieron particulares que usurparon y hubo tres empleados del Estado que también colaboraron a que todo eso pasara. Todos con la misma vara y con el mismo rigor fueron imputados de delito”, afirmó la fiscal de Estado, Gilda Pedicone.

En este contexto, el gobierno tiempo atrás intervino la comuna del Mollar, tras identificar a su delegado comunal entre los responsables.

A su vez anunció: “Tenemos en carpeta aproximadamente cincuenta nuevas restituciones de propiedad listas para ser ejecutadas en los próximos 45 días. Vamos como Fiscalía, con el acompañamiento de la justicia”, indicó Pedicone, resaltando el avance en la recuperación del patrimonio provincial.

Pedicone señaló que el Ente Tucumán Turismo y la Dirección de Flora y Fauna de la secretaría de Producción trabajó junto a la Fiscalía para recuperar zonas que se habían perdido como espacios de esparcimiento.

Pedicone resaltó el “compromiso del gobernador y la fiscalía para actuar con rigor y valentía, asegurando que las elecciones no distraen la labor en defensa del patrimonio provincial”, indicó.

“Hoy mismo, en este momento, está ocurriendo en Yerba Buena una recuperación de un predio muy importante que había sido usurpado por un propietario, al cual hoy la justicia, con el acompañamiento de nuestros profesionales, está devolviéndolo”. (Gilda Pedicone, Fiscal de Estado).

Finalmente, agradeció a la justicia y a las diferentes reparticiones que acompañaron este trabajo colectivo.

Recordemos que en febrero pasado la Fiscalía habilitó nuevos canales para denunciar, de forma confidencial, de manera rápida y sencilla cualquier usurpación de terrenos fiscales o daño al medioambiente y la biodiversidad.

Fuente Comunicación Tucumán