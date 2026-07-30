Detuvieron a un sujeto que realizó un “escruche” en Yerba Buena En la tarde del miércoles personal de la División Patrulla Motorizada Yerba Buena recuperó los elementos robados y aprehendió al autor, quien tendría antecedentes por delitos similares.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario Matías Simón, segundo jefe de la División Patrulla Motorizada Yerba Buena, el hecho ocurrió esta mañana en la intersección de calle Apolo XIII y Camino de Sirga.

“Hoy en horas de la mañana, personal policial a mi cargo cumplía con recorridos preventivos cuando fue comisionado al lugar donde se habría producido un robo. El personal se entrevista con la víctima quien manifiesta que en horas muy tempranas habrían ingresado a su domicilio previo a romper una ventana de la vivienda”, detalló Simón.

El malviviente se llevó una garrafa, un taladro, una amoladora, un celular y una bicicleta entre otras pertenencias. Sin embargo, el dueño de casa tenía una cámara donde quedó registrado el autor del robo.

Estas imágenes fueron puestas a disposición de los policías que de inmediato iniciaron la búsqueda del sospechoso. “En el video se lo ve ingresar, como estaba vestido y sus características fisonómicas”, precisó el subcomisario.

MIRA TAMBIÉN Realizarán una nueva jornada de vacunación contra la Gripe

Ya con esa información, las pesquisas iniciaron sobre calle La Rioja; en esas circunstancias una mujer se acercó para decirle a los efectivos que su nieto había dejado en su casa un parlante y una bicicleta de procedencia dudosa y que como ella no quería inconvenientes hacía entrega de esos elementos de manera voluntaria. Al tratarse de algunas de las pertenencias que le habían sustraído a la víctima los proceden a resguardar los bienes y continúan con la búsqueda del autor en inmediaciones de la casa de la víctima.

Mientras esto ocurría, los policías vieron al sospechoso a bordo de una bicicleta, y “al percatarse la presencia policial inicia una huida, cruza un puente; llega a un lugar denominado como Camino de la Virgen y donde ingresa a una de las casas”, agregó Simón. Con el permiso del propietario de la vivienda donde intentó esconderse, el autor del robo fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia policial.

En tanto en un descampado de la misma zona, los efectivos hallaron el resto de los bienes ocultos entre la maleza, asimismo la bicicleta en la que intentaba escapar el sospechoso también había sido robada en horas de la madrugada, antes del escruche.

MIRA TAMBIÉN ATEP se suma al paro nacional docente del próximo lunes 3 de Agosto

Finalmente, al ser consultado por el prontuario del detenido el subcomisario Simón informó que posee antecedentes por delitos contra la propiedad y confirmó que se trata de una persona mayor de edad.

Fuente Comunicación Tucumán