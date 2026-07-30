Detuvieron a un empleado de un geriátrico por golpear y amenazar a dos adultas mayores La Justicia investiga a un empleado de una residencia geriátrica acusado de maltratar a dos residentes. La denuncia fue realizada por las autoridades del establecimiento, que entregaron videos como prueba.

Un cuidador de una residencia geriátrica de la ciudad de Mar del Plata fue despedido e imputado por el delito de lesiones leves, luego de que las autoridades del establecimiento denunciaran que maltrató físicamente a dos adultas mayores y aportaran las grabaciones de las cámaras de seguridad como prueba.

Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la acusación fue radicada por la encargada del geriátrico, que revisó las filmaciones internas y constató que el empleado Nicolás Gastón Cichero habría agredido a dos mujeres alojadas en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700.

De acuerdo con la presentación, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes, lo que le provocó un corte superficial en el labio.

Tras advertir la situación, las autoridades del hogar resolvieron despedirlo y entregaron el material audiovisual para la investigación.

La causa quedó caratulada como “lesiones leves” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno, mientras se procura establecer la identidad de las dos víctimas.

Fuentes cercanas a las adultas mayores señalaron además que el cuidador les dirigía insultos y amenazas durante la atención.

Entre las expresiones que habrían quedado registradas se encuentran frases como: “¿Por qué no te morís?”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

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Los hechos bajo investigación ocurrieron en la tarde del pasado lunes 27 de julio, cerca de las 19. Según el relato incorporado a la denuncia, el hombre alimentaba a dos mujeres que se encontraban en sillas de ruedas cuando una de ellas intentó comer por sus propios medios.

En ese momento, el empleado le habría bajado el brazo de forma brusca, le exigió que abriera la boca y luego la obligó a ingerir el alimento mediante un movimiento violento de la cabeza, de acuerdo con lo observado en las imágenes de las cámaras de seguridad.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento.

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