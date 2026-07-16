Más de 16.000 tucumanos fueron evaluados por el programa Palpitar El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó el alcance de la iniciativa y advirtió sobre el impacto que la emoción del Mundial puede generar en la salud cardiovascular.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, informó que durante el último partido se registraron dos infartos agudos de miocardio y un incremento de consultas por cuadros cardiovasculares. Además, destacó que el Programa Palpitar ya incorporó a cerca de 2.000 personas con hipertensión a seguimiento médico.

El funcionario explicó que los encuentros deportivos de alta tensión emocional pueden desencadenar complicaciones en personas con factores de riesgo. «Fue un acierto el lanzamiento del Programa Palpitar por parte del gobernador Osvaldo Jaldo y del Ministerio de Salud, porque incluso quienes no son fanáticos sienten el aumento de las palpitaciones, la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante un partido. En algunas personas esto puede derivar en eventos irreversibles, incluso un paro cardiorrespiratorio», señaló.

En ese sentido, Medina Ruiz informó que durante la jornada del último partido el Sistema Provincial de Salud recibió más de 30 llamados por dolor de pecho, hipertensión arterial y arritmias. Además, confirmó que se registraron dos casos de infarto agudo de miocardio durante el encuentro.

«Uno de los pacientes ingresó con una crisis hipertensiva severa, con valores superiores a los 20 de presión arterial. Durante la consulta sufrió un paro cardiorrespiratorio, pudo ser reanimado y luego fue derivado desde el Hospital Avellaneda al Hospital Padilla, donde se le colocaron dos stents y continúa su recuperación», detalló.

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El ministro indicó que, desde el inicio del Mundial, ya se contabilizan alrededor de 35 pacientes con eventos cardiovasculares, una cifra superior al promedio habitual. «Normalmente registramos unos 20 casos por mes. Sabemos que el frío y algunos excesos en la alimentación también influyen, pero el estrés y la tensión que generan los partidos tienen una incidencia importante», explicó.

Respecto del Programa Palpitar, Medina Ruiz remarcó que la iniciativa busca identificar a personas con hipertensión arterial que desconocen su condición o que, aun sabiendo que la padecen, no mantienen un adecuado control de la enfermedad.

«Ya evaluamos a más de 16.000 personas y cerca de 2.000 fueron incorporadas a nuestros programas de seguimiento porque presentaban hipertensión arterial sin diagnosticar o mal controlada. Esto significa detectar a tiempo a personas que podrían sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o arritmias si no reciben tratamiento», sostuvo.

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El operativo contempla controles gratuitos de presión arterial, peso, talla, evaluación del riesgo cardiovascular y la solicitud de estudios de laboratorio cuando son necesarios. El objetivo, explicó el ministro, es prevenir eventos graves y evitar muertes súbitas o secuelas permanentes.

En relación con los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, Medina Ruiz señaló que no se registraron heridos vinculados a las celebraciones, aunque sí se produjeron algunos siniestros viales, una situación que suele repetirse durante este tipo de eventos.

«Lo vimos en el partido anterior: personas que cruzaban semáforos en rojo, circulaban en moto sin casco o a exceso de velocidad. El campeonato continúa, pero lo primero siempre debe ser la vida y la salud. Hay que mantener la calma al trasladarse, disfrutar del partido y evitar excesos de sal, bebidas y otras conductas que aumenten el riesgo cardiovascular», concluyó.