Convocan a licitación nacional para gestionar la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, anunció este miércoles por la tarde el llamado a licitación nacional para la administración y modernización de la Terminal de Ómnibus de la provincia, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo firmara el decreto correspondiente que autoriza el proceso.

Según detalló el funcionario, la apertura de sobres está prevista para el 10 de marzo a las 9 horas, y los interesados podrán acceder a los pliegos licitatorios a través de las páginas oficiales del Gobierno de Tucumán y del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

Nazur explicó que los pliegos establecen como requisito una inversión mínima de siete millones de dólares, a ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años, y contemplan una concesión por veinte años. Además, indicó que existe un anteproyecto disponible en los sitios web oficiales, donde se detallan las obras previstas.

“El proyecto apunta a jerarquizar los accesos, incorporar tecnología y refuncionalizar espacios para brindar mayor comodidad a quienes transitan por la terminal”, señaló el ministro, al tiempo que remarcó que se trata de un llamado nacional con el objetivo de garantizar la mayor cantidad posible de oferentes.

Actualmente, la Terminal de Ómnibus cuenta con 100 andenes y registra un movimiento superior a 90.000 pasajeros mensuales. No obstante, Nazur subrayó la necesidad de una transformación integral.

“La terminal necesita modernizarse, jerarquizarse e invertir en obra para volver a ser una terminal de punta, como lo fue en los años 90, y para que todos los tucumanos tengamos la terminal que nos merecemos”, concluyó el ministro.