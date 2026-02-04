Desesperada búsqueda de un adolescente de 15 años que fue arrastrado por el río Salí El joven se encontraba con amigos refrescándose cuando fue arrastrado por la corriente.

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en las últimas horas para dar con Alexis Samir Omar Valdés, un adolescente de 15 años que fue arrastrado por el río Salí mientras se refrescaba junto a amigos. La desaparición ocurrió en la zona ubicada detrás del barrio Autopista Sur, a la altura de los antiguos depósitos de la firma Luque, en cercanías de la avenida de Circunvalación.

Mario Herrera, jefe de la División Bomberos de la Policía, confirmó que la intervención comenzó alrededor de las 20.45 del martes, tras un aviso recibido por la comisaría de San Andrés. “Inmediatamente se dispuso el envío de equipos. Anoche mismo comenzó la búsqueda del jovencito”, explicó.

Según detalló, durante la noche se realizaron rastrillajes por la costa y dentro del cauce del río, aunque las condiciones dificultaron el trabajo. “Estaba muy peligroso. La creciente dejó mucho barro en la costa y había sectores a los que no se podía acceder”, señaló. En el lugar estuvo presente el padre del adolescente, quien acompañó a los efectivos y pudo observar la complejidad del terreno.

Este miércoles, por disposición de la Jefatura de Policía, el operativo se amplió y se dividió en dos frentes: uno en la zona del río Salí y otro hacia el sur provincial. Participan bomberos de la Policía, personal policial, bomberos voluntarios y equipos provenientes de Monteros. La coordinación general está a cargo de distintos jefes operativos en cada sector.

Herrera confirmó que el joven se encontraba con amigos cuando ocurrió el hecho. “Estaban metiéndose al agua para refrescarse. Ayer hizo mucho calor. Uno de los amigos también casi se ahoga, pero logró salir. Fueron ellos quienes dieron aviso al notar que Samir no aparecía”, relató.

Con visible conmoción, el jefe de Bomberos expresó el impacto que genera este tipo de situaciones en los rescatistas. “Es lamentable. Es un jovencito. Nos duele en el alma. Nos parte el alma buscar a un chico así”, afirmó, y apeló a la conciencia social ante la peligrosidad de los ríos en esta época del año.

En ese sentido, advirtió que las lluvias y las erogaciones de los diques provocaron crecidas importantes en toda la provincia. “El río está muy crecido. Baja muchísima agua del cerro y eso no siempre se percibe a simple vista. Todos los años pasa lo mismo, pero este año es especial por el volumen de agua”, explicó.

Herrera remarcó que, si bien bañarse en los ríos no está expresamente prohibido, se trata de una práctica altamente riesgosa, y pidió especial responsabilidad a los adultos. “No tienen que ir al río ahora, y mucho menos llevar niños. Esperen un poco. Aguanten. El agua está muy peligrosa”, sostuvo.

Finalmente, solicitó colaboración a la comunidad. Cualquier dato que pueda aportar información sobre el paradero del adolescente es considerado de vital importancia, especialmente en el extenso tramo del río Salí que se extiende aguas abajo desde la zona del barrio Autopista Sur.

La búsqueda continúa. “Hay que encontrarlo. Ese es nuestro trabajo, aunque sea duro”, concluyó Herrera.

Fuente La Gaceta