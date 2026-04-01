Vialidad Nacional comunicó que se encuentra totalmente interrumpido el tránsito vehicular en la Ruta Nacional 40, en la provincia de Tucumán, específicamente en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial 357 y la localidad de Colalao del Valle. La medida responde a condiciones climáticas adversas que afectan la circulación en la zona.
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Según se detalló, las intensas lluvias registradas en la alta montaña provocaron el cruce de agua sobre la calzada, afectando el sector comprendido entre los kilómetros 4305 y 4314. Esta situación generó condiciones de riesgo para los conductores, por lo que se dispuso el corte total de la circulación vehicular.
Personal y equipos viales del Campamento Colalao del Valle ya se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de realizar tareas de limpieza y despeje del material aluvional acumulado. Desde el organismo recomendaron a los usuarios evitar transitar por la zona y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.