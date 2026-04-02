Tucumán invita a vivir una Semana Santa con propuestas en toda la provincia Celebraciones religiosas, representaciones, ferias y actividades culturales formarán parte de una agenda que se desplegará en distintos puntos del territorio, invitando a vivir estos días entre la fe, la tradición y la naturaleza.

La provincia se prepara para recibir una nueva Semana Santa con un calendario de actividades que recorrerá cada rincón del territorio, ofreciendo experiencias que combinan espiritualidad, cultura y turismo.

Así, cada propuesta se convierte en una invitación a vivir la Semana Santa desde diferentes miradas: la fe, la cultura y el disfrute del entorno. En estos días, Tucumán se transforma en un escenario donde las tradiciones se renuevan y los paisajes acompañan cada momento de recogimiento y celebración.

La Semana Santa se consolida de esta manera como uno de los períodos más significativos del calendario turístico, reafirmando a la provincia como un destino que conjuga identidad, espiritualidad y naturaleza en una experiencia integral.

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Agenda Semana Santa 2026

VIERNES 03/04 (Viernes Santo)

AGUILARES | 21:00 h: Vía Crucis y La Pasión por la comunidad de Santa Bárbara en la Iglesia Santa Bárbara.

COLALAO DEL VALLE | 19:00 h: Celebración de la Pasión y Adoración de la Cruz.

COLALAO DEL VALLE | 21:00 h: Vía Crucis penitencial por calle Tajamar.

EL CADILLAL | 09:00 h: Campeonato Argentino de Micro 2026 en el Club de Velas.

EL CADILLAL | 18:00 h: Vía Crucis Náutico “Gracia sobre gracias” en el Dique El Cadillal.

EL MOLLAR | 10:00 a 20:30 h: Feria Yallique en la Plaza principal.

EL MOLLAR | 19:30 h: 6º Representación de Estampas vivas “Jesús en Su camino al Calvario” (Capilla Virgen de Covadonga).

FAMAILLÁ | 19:00 h: Obra de Teatro “La Pasión de Cristo” en Galería de la Veneración.

MONTEROS | 20:30 h: Vía Crucis por la ciudad desde la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.

SAN JAVIER | 19:00 h: Celebración de la Santa Cruz en la Iglesia Ntra. Señora de Pompeya.

SAN JAVIER | 19:00 h: Vía Crucis desde la iglesia hasta la Explanada del Cristo Bendicente.

SAN PEDRO DE COLALAO | 20:00 h: Escenificación Camino al Calvario en la Gruta de Lourdes.

SANTA ANA | 15:00 h: Adoración de la Cruz en la Capilla del Señor de la Salud.

SANTA ANA | 21:00 h: Obra de Danzas folclóricas “El Verbo se hizo carne…” en el Playón comunal.

TAFÍ DEL VALLE | 16:00 h: Obra “Vida y Pasión de Dios hombre” en Predio Ojo de Agua.

TAFÍ DEL VALLE | 19:00 h: Julio Palacios presentando la Misa Criolla en el Cristo de La Quebradita.

YERBA BUENA | 17:00 h: Vía Crucis viviente desde el Cristo de Av. Aconquija hasta la Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad.

SÁBADO 04/04 (Sábado de Gloria)

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EL CADILLAL | 09:00 h: Campeonato Argentino de Micro 2026 en el Club de Velas.

EL CADILLAL | 19:00 h: 4º Encuentro Acrobático del Norte Grande en el Anfiteatro Los Tucu Tucu.

EL MOLLAR | 10:00 a 20:30 h: Feria Yallique en la Plaza principal.

EL MOLLAR | 17:00 h: Clases de yoga en el Museo Arq. Los Menhires.

EL MOLLAR | 19:00 h: Misa Criolla en la Capilla Virgen de Covadonga.

TAFÍ DEL VALLE | 16:00 h: Obra “Vida y Pasión de Dios hombre” en Predio Ojo de Agua.

FAMAILLÁ | 10:00 h: Ruta de la Fe – Recorrido guiado y Elevación de la Virgen del Carmen sobre el Monte Carmelo.

MONTE BELLO | 20:00 h: Obra de Danzas folclóricas “El Verbo se hizo carne…” en el Polideportivo comunal.

SAN PEDRO DE COLALAO | 20:00 h: Fiesta Nacional de la Nuez en el Club San Pedro de Colalao.

SAN JAVIER | 19:00 h: Misa Vigilia Pascual en la Iglesia Ntra. Señora de Pompeya.

SIMOCA | 12:00 h: Paella Comunitaria en el Predio Ferial.

VIGILIAS PASCUALES | 20:30 h en Monteros y 21:00 h en Colalao del Valle y San Javier.

YERBA BUENA | 17:00 h: Feria de Artesanos en Plaza Nougués.

DOMINGO 05/04 (Pascua)

AGUILARES | 17:00 h: Paseo de Artesanos en Plaza 25 de mayo. 21:00 h: Concierto de la Banda de Música Municipal.

COLALAO DEL VALLE | 19:30 h: Misa de Pascua en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.

FAMAILLÁ | 17:00 h: Expo Pascuas – Feria de Emprendedores

FAMAILLÁ | 17:00 h: Danza Escénica “La Pasión de Cristo” por Ballet Lazos Luna en Réplica del Cabildo.

SAN JAVIER | 19:00 h: Misa Criolla y Espectáculo Folclórico en Explanada del Cristo Bendicente.

YERBA BUENA | 17:00 h: Feria de Artesanos en Plaza Nougués.

ACTIVIDADES PERMANENTES