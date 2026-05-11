Para que puedas organizar tu jornada, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este lunes 11 de mayo, que incluye el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes y las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este lunes 11 de mayo percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0.
  • Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).
  • Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12/5).

2. Agenda Sanitaria y Prevención

Hospital Móvil en Santa Ana Desde este lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, el tráiler sanitario estará brindando asistencia en la Comuna de Santa Ana.

  • Horario: 9:00 a 13:00 hs.
  • Ubicación: Calle Alfredo Boullot, en la Plaza del Centro.
  • Prestaciones disponibles: Enfermería, consultas virtuales, médicas clínicas, pediátricas y obstétricas.

Prevención Dengue y Chikungunya en San Miguel de Tucumán La Municipalidad capitalina continuará con el Plan Integral Antimosquito. Este lunes los operativos se concentrarán en el Barrio Alejandro Heredia:

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  • 9:00 hs: Control focal articulado con el SIPROSA en las calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.
  • 9:00 a 11:00 hs: Posta de Salud Ambiental ubicada en la intersección de Cangallo y calle 445 Suroeste.

3. Cortes de tránsito programados en Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que durante la jornada habrá interrupciones vehiculares por obras y mantenimiento en las siguientes arterias:

Primer bloque de cortes:

  • Av. Francisco de Aguirre: entre San Miguel y Asunción; entre Asunción y Pje. 53; y a la altura de calle Rivadavia.
  • Av. Siria: entre Ecuador y Colombia; y entre Paraguay y Ecuador.
  • Av. América y Venezuela.
  • Wilde al 400 – 500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).

Segundo bloque de cortes:

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  • Santa Fe y Av. Mitre.
  • Marcos Paz y Av. Mitre.
  • Lavalle y Matienzo.
  • Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).
  • José Ingenieros (entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco).
  • Av. Independencia (entre La Rioja y Av. Jujuy).
  • Av. Independencia (entre Jujuy y Ayacucho).
Agenda de servicios ANSES