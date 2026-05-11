Para que puedas organizar tu jornada, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este lunes 11 de mayo, que incluye el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes y las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.
1. Cronograma de pagos ANSES
Este lunes 11 de mayo percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0.
- Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).
- Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12/5).
2. Agenda Sanitaria y Prevención
Hospital Móvil en Santa Ana Desde este lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, el tráiler sanitario estará brindando asistencia en la Comuna de Santa Ana.
- Horario: 9:00 a 13:00 hs.
- Ubicación: Calle Alfredo Boullot, en la Plaza del Centro.
- Prestaciones disponibles: Enfermería, consultas virtuales, médicas clínicas, pediátricas y obstétricas.
Prevención Dengue y Chikungunya en San Miguel de Tucumán La Municipalidad capitalina continuará con el Plan Integral Antimosquito. Este lunes los operativos se concentrarán en el Barrio Alejandro Heredia:
- 9:00 hs: Control focal articulado con el SIPROSA en las calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.
- 9:00 a 11:00 hs: Posta de Salud Ambiental ubicada en la intersección de Cangallo y calle 445 Suroeste.
3. Cortes de tránsito programados en Capital
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que durante la jornada habrá interrupciones vehiculares por obras y mantenimiento en las siguientes arterias:
Primer bloque de cortes:
- Av. Francisco de Aguirre: entre San Miguel y Asunción; entre Asunción y Pje. 53; y a la altura de calle Rivadavia.
- Av. Siria: entre Ecuador y Colombia; y entre Paraguay y Ecuador.
- Av. América y Venezuela.
- Wilde al 400 – 500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).
Segundo bloque de cortes:
- Santa Fe y Av. Mitre.
- Marcos Paz y Av. Mitre.
- Lavalle y Matienzo.
- Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).
- José Ingenieros (entre Av. Brígido Terán y Av. Papa Francisco).
- Av. Independencia (entre La Rioja y Av. Jujuy).
- Av. Independencia (entre Jujuy y Ayacucho).