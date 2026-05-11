Cronograma de Anses, salud y tránsito: todos los servicios para este lunes en Tucumán Repasá el calendario de pagos de este 11 de mayo, dónde estará ubicado el hospital móvil, los horarios de los operativos contra el dengue y el listado de calles con cortes programados en la Capital.

Para que puedas organizar tu jornada, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este lunes 11 de mayo, que incluye el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes y las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este lunes 11 de mayo percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).

Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6). Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI (hasta el 12/5).

2. Agenda Sanitaria y Prevención

Hospital Móvil en Santa Ana Desde este lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, el tráiler sanitario estará brindando asistencia en la Comuna de Santa Ana.

Horario: 9:00 a 13:00 hs.

9:00 a 13:00 hs. Ubicación: Calle Alfredo Boullot, en la Plaza del Centro.

Calle Alfredo Boullot, en la Plaza del Centro. Prestaciones disponibles: Enfermería, consultas virtuales, médicas clínicas, pediátricas y obstétricas.

Prevención Dengue y Chikungunya en San Miguel de Tucumán La Municipalidad capitalina continuará con el Plan Integral Antimosquito. Este lunes los operativos se concentrarán en el Barrio Alejandro Heredia:

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9:00 hs: Control focal articulado con el SIPROSA en las calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.

Control focal articulado con el SIPROSA en las calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino. 9:00 a 11:00 hs: Posta de Salud Ambiental ubicada en la intersección de Cangallo y calle 445 Suroeste.

3. Cortes de tránsito programados en Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que durante la jornada habrá interrupciones vehiculares por obras y mantenimiento en las siguientes arterias:

Primer bloque de cortes:

Av. Francisco de Aguirre: entre San Miguel y Asunción; entre Asunción y Pje. 53; y a la altura de calle Rivadavia.

Av. Siria: entre Ecuador y Colombia; y entre Paraguay y Ecuador.

Av. América y Venezuela.

Wilde al 400 – 500 (entre Juan Posse y Diagonal Norte).

Segundo bloque de cortes:

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