Suman voces privadas a la reforma que proyecta la ciudad a 50 años La segunda audiencia pública incorporó la mirada del sector inmobiliario y de la construcción en el debate por el nuevo planeamiento urbano.

La comisión especial encargada de la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán realizó este martes su segunda audiencia pública, en la que recibió los aportes de representantes del sector privado con el objetivo de avanzar en la redacción de una nueva normativa que regirá el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas.

La reunión se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y contó con la participación de concejales, funcionarios municipales, vecinos, organizaciones civiles, profesionales independientes, instituciones académicas y entidades técnicas. En esta oportunidad, expusieron representantes de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán y del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán.

El coordinador del equipo técnico municipal encargado del proyecto, Luis Lobo Chaklián, destacó que esta instancia forma parte de un proceso participativo compuesto por siete audiencias públicas. “Recibimos la ponencia de dos instituciones que dieron un pantallazo sobre cómo ven la ciudad y cuáles serían los aportes que se pueden hacer”, explicó.

Lobo Chaklián remarcó que el objetivo es construir una herramienta consensuada para definir el modelo urbano de la capital tucumana. “A partir de la modificación del código, vamos a poder definir la ciudad que queremos hacer de manera participativa y consensuada”, afirmó.

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El funcionario explicó que la propuesta incorpora una visión metropolitana que excede los límites de la capital. “No podemos considerar únicamente San Miguel de Tucumán sin incorporar todos los municipios vecinos”, señaló.

También indicó que el nuevo texto pondrá el foco en el cuidado del medio ambiente, la preservación del patrimonio, la creación de nuevas centralidades, la consolidación de una ciudad inteligente y el equilibrio entre infraestructura y servicios. “Todos estos puntos tienen un marco muy interesante para actualizar el código y dar una mejor calidad de vida en cada uno de los lugares”, sostuvo.

Gran participación ciudadana

Lobo Chaklián destacó además el amplio nivel de convocatoria para esta propuesta que surgió por iniciativa de la intendente Rossana Chahla. “Están invitadas cerca de 45 instituciones públicas y privadas. No podemos hacer un código para uno; tiene que ser para todos”, subrayó.

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Por su parte, el presidente de la comisión especial, Facundo Vargas Aignasse, señaló que el proceso tiene características inéditas a nivel nacional. “Estamos llevando adelante la segunda audiencia de este proceso de reforma del Código de Planeamiento Urbano, con una comisión integrada por concejales y miembros del Departamento Ejecutivo municipal”, explicó.

El edil destacó que el propósito es alcanzar un amplio consenso. “Buscamos la participación de todos los sectores para lograr un Código de Planeamiento en el que todos se encuentren de acuerdo”, afirmó.

Vargas Aignasse sostuvo que la metodología adoptada no tiene antecedentes en otras ciudades del país. “Es inédito en la Argentina que se reformen los códigos de planeamiento con esta metodología”, enfatizó.

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En cuanto a los plazos, expresó que la expectativa es concluir el trabajo durante 2026. “Queremos tener un nuevo Código de Planeamiento Urbano antes de fin de año”, adelantó.

Además, recordó que la reforma resulta necesaria porque la normativa vigente prácticamente no fue actualizada desde 1998. “Imagínese cómo ha crecido la ciudad y cómo esa realidad no se ha reflejado en el código”, señaló.

La voz del sector privado

La presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Romina Gordillo, valoró la convocatoria y destacó la posibilidad de aportar la visión del mercado. “Desde el Colegio Inmobiliario vamos a aportar valor porque tenemos contacto directo con el cliente”, explicó.

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Gordillo indicó que su exposición se centró en el análisis de la demanda en distintas zonas de la ciudad, las razones que explican esos movimientos y la propuesta de nuevos polos residenciales y comerciales.

Finalmente, celebró la decisión política de impulsar la reforma. “La verdad que lo celebro y los felicito. Hay una disposición política de escuchar y de llevar adelante este proceso, aun sabiendo que habrá intereses opuestos, pero siempre en función del bien del ciudadano”, concluyó.

La comisión especial fue creada para diseñar una normativa con horizonte de 50 años y está integrada por concejales de distintos bloques y funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal. El proyecto contempla una visión metropolitana con ejes en la descentralización, la sostenibilidad, la movilidad inteligente, la conectividad, la infraestructura, el patrimonio y la creación de nuevas centralidades urbanas.

La comisión especial es presidida por el concejal Facundo Vargas Aignasse y se completa con los ediles Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz y Gastón Gómez. En representación del Departamento Ejecutivo, también integran la comisión la directora de Planificación Urbana, María Guadalupe Rearte; el subdirector del área, Marcelo Beccari; y la arquitecta Mónica Ailan.