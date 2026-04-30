Cronograma de pagos, salud y servicios: toda la información útil para este jueves 30 de abril Para que organices tu día, te acercamos el detalle completo del calendario de pagos de ANSES, el cronograma salarial para empleados estatales, los operativos sanitarios vigentes y los servicios gratuitos por el Día del Animal.

Para este jueves 30 de abril de 2026, la agenda de servicios en Tucumán presenta una intensa actividad. A continuación, repasamos la información fundamental que tenés que saber antes de salir de casa, abarcando desde pagos hasta campañas de vacunación y atención para tus mascotas.

1. Calendario de pagos ANSES

El organismo previsional continúa con el cronograma establecido para el cierre del mes. Hoy cobran los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: Titulares con DNI terminados en 8 y 9.

Titulares con DNI terminados en 8 y 9. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Se abona a todas las terminaciones de DNI (hay tiempo para cobrar hasta el 12 de mayo).

Se abona a todas las terminaciones de DNI (hay tiempo para cobrar hasta el 12 de mayo). Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se paga a todos los documentos correspondientes a la primera y segunda quincena (vigente hasta el 12 de mayo).

2. Sueldos Estatales: parte proporcional de abril

El Gobierno provincial dispuso para este jueves el pago correspondiente a la parte proporcional de los sueldos del mes de abril para los siguientes sectores:

Administración Central

Poder Legislativo y Poder Judicial

Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa

Comunas Rurales

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de Apelación

3. Agenda Sanitaria: vacunación y hospital móvil

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas 2026 (vigente hasta el 2 de mayo), se continúa inoculando a mayores de 65 años, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos. Las dosis disponibles son:

Doble bacteriana: 3 dosis + refuerzo cada 10 años.

3 dosis + refuerzo cada 10 años. Triple viral: Iniciar o completar esquema de 2 dosis para nacidos después de 1965.

Iniciar o completar esquema de 2 dosis para nacidos después de 1965. Hepatitis B: Iniciar o completar esquema de 3 dosis.

Iniciar o completar esquema de 3 dosis. Neumococo y gripe: Para personas con factores de riesgo.

Además, hoy es el último día del Hospital Móvil en la Comuna Quilmes y Los Sueldos. El operativo funciona de 09:00 a 13:00 horas en la Pista de Salud. Se brinda atención médica, enfermería, controles de peso y talla, laboratorio y fichas médicas. La atención es gratuita y por orden de llegada (asistir con DNI y estudios previos).

4. Día del Animal: castraciones gratuitas

Para conmemorar el Día del Animal, hoy finaliza la campaña de castración gratuita en los barrios. El servicio funciona de 08:00 a 13:00 horas y los turnos se entregan por orden de llegada desde temprano. Los móviles están ubicados en:

Chacabuco 3805

Plaza de Villa Luján