Para este jueves 30 de abril de 2026, la agenda de servicios en Tucumán presenta una intensa actividad. A continuación, repasamos la información fundamental que tenés que saber antes de salir de casa, abarcando desde pagos hasta campañas de vacunación y atención para tus mascotas.
1. Calendario de pagos ANSES
El organismo previsional continúa con el cronograma establecido para el cierre del mes. Hoy cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: Titulares con DNI terminados en 8 y 9.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Se abona a todas las terminaciones de DNI (hay tiempo para cobrar hasta el 12 de mayo).
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se paga a todos los documentos correspondientes a la primera y segunda quincena (vigente hasta el 12 de mayo).
2. Sueldos Estatales: parte proporcional de abril
El Gobierno provincial dispuso para este jueves el pago correspondiente a la parte proporcional de los sueldos del mes de abril para los siguientes sectores:
- Administración Central
- Poder Legislativo y Poder Judicial
- Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Comunas Rurales
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de Apelación
3. Agenda Sanitaria: vacunación y hospital móvil
En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas 2026 (vigente hasta el 2 de mayo), se continúa inoculando a mayores de 65 años, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos. Las dosis disponibles son:
- Doble bacteriana: 3 dosis + refuerzo cada 10 años.
- Triple viral: Iniciar o completar esquema de 2 dosis para nacidos después de 1965.
- Hepatitis B: Iniciar o completar esquema de 3 dosis.
- Neumococo y gripe: Para personas con factores de riesgo.
Además, hoy es el último día del Hospital Móvil en la Comuna Quilmes y Los Sueldos. El operativo funciona de 09:00 a 13:00 horas en la Pista de Salud. Se brinda atención médica, enfermería, controles de peso y talla, laboratorio y fichas médicas. La atención es gratuita y por orden de llegada (asistir con DNI y estudios previos).
4. Día del Animal: castraciones gratuitas
Para conmemorar el Día del Animal, hoy finaliza la campaña de castración gratuita en los barrios. El servicio funciona de 08:00 a 13:00 horas y los turnos se entregan por orden de llegada desde temprano. Los móviles están ubicados en:
- Chacabuco 3805
- Plaza de Villa Luján