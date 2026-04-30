Para este jueves 30 de abril de 2026, la agenda de servicios en Tucumán presenta una intensa actividad. A continuación, repasamos la información fundamental que tenés que saber antes de salir de casa, abarcando desde pagos hasta campañas de vacunación y atención para tus mascotas.

1. Calendario de pagos ANSES

El organismo previsional continúa con el cronograma establecido para el cierre del mes. Hoy cobran los siguientes grupos:

  • Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: Titulares con DNI terminados en 8 y 9.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Se abona a todas las terminaciones de DNI (hay tiempo para cobrar hasta el 12 de mayo).
  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se paga a todos los documentos correspondientes a la primera y segunda quincena (vigente hasta el 12 de mayo).

2. Sueldos Estatales: parte proporcional de abril

El Gobierno provincial dispuso para este jueves el pago correspondiente a la parte proporcional de los sueldos del mes de abril para los siguientes sectores:

  • Administración Central
  • Poder Legislativo y Poder Judicial
  • Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Comunas Rurales
  • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
  • Defensoría del Pueblo
  • Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de Apelación

3. Agenda Sanitaria: vacunación y hospital móvil

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas 2026 (vigente hasta el 2 de mayo), se continúa inoculando a mayores de 65 años, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos. Las dosis disponibles son:

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  • Doble bacteriana: 3 dosis + refuerzo cada 10 años.
  • Triple viral: Iniciar o completar esquema de 2 dosis para nacidos después de 1965.
  • Hepatitis B: Iniciar o completar esquema de 3 dosis.
  • Neumococo y gripe: Para personas con factores de riesgo.

Además, hoy es el último día del Hospital Móvil en la Comuna Quilmes y Los Sueldos. El operativo funciona de 09:00 a 13:00 horas en la Pista de Salud. Se brinda atención médica, enfermería, controles de peso y talla, laboratorio y fichas médicas. La atención es gratuita y por orden de llegada (asistir con DNI y estudios previos).

4. Día del Animal: castraciones gratuitas

Para conmemorar el Día del Animal, hoy finaliza la campaña de castración gratuita en los barrios. El servicio funciona de 08:00 a 13:00 horas y los turnos se entregan por orden de llegada desde temprano. Los móviles están ubicados en:

  • Chacabuco 3805
  • Plaza de Villa Luján

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