Osvaldo Jaldo entregó maquinaria en Tafí del Valle El Primer Mandatario encabezó un acto, donde se incorporaron una excavadora retro oruga y una camioneta 0 km, destinadas a mejorar la infraestructura, la prevención ante contingencias y la asistencia a los vecinos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó en Tafí del Valle el acto de entrega de equipamiento vial y vehículos destinados a fortalecer el parque automotor municipal y optimizar los servicios para la comunidad.

La incorporación incluye una excavadora retro oruga y una camioneta 0 km, con una inversión total de $349.108.657. Estas unidades permitirán mejorar tareas de mantenimiento, obras públicas y acciones preventivas ante contingencias climáticas, especialmente en una zona de geografía compleja como los Valles Calchaquíes.

“Hemos comprado uno de los equipos más importantes en su tipología y lo trajimos para dejarlo definitivamente al servicio del municipio de Tafí del Valle”, afirmó el Gobernador.

En ese sentido, subrayó que la maquinaria no solo beneficiará a la ciudad, sino también a localidades cercanas. “Este equipo también va a colaborar con comunas vecinas como El Mollar, Amaicha y Colalao, cuando la población lo necesite”, remarcó.

Respecto a la camioneta 0 km, Jaldo explicó su rol en el ámbito social: “Se pone a disposición para la acción social. Ojalá no haya que usarla, pero es fundamental que esté presente para brindar respuestas cuando se la necesite”.

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El Gobernador resaltó además el impacto de las inversiones en los Valles Calchaquíes: “Hoy Tafí del Valle sigue creciendo, con más infraestructura como el alumbrado público que inauguramos recientemente, aunque sabemos que aún falta mucho por hacer”.

En su mensaje, también hizo hincapié en la presencia activa del Gobierno provincial en todo el territorio: “Estamos recorriendo cada rincón de Tucumán y nunca llegamos con las manos vacías; siempre llevamos soluciones concretas en obras, salud, educación y seguridad”.

Finalmente, Jaldo valoró los avances en materia de seguridad en la provincia y en particular en Tafí del Valle: “Hoy Tucumán está entre las provincias que más han reducido el delito y los homicidios, y eso se logra con inversión, planificación y presencia del Estado”.

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Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la conducción del gobermador Jaldo y el trabajo articulado con los municipios. “Hay un equipo que responde y un gobernador que, con recursos propios y una gestión ordenada, sigue acompañando el crecimiento del interior”, afirmó.

A su turno, el intendente Francisco Caliva celebró la concreción de este avance, gracias a la gestion del mandatario provincial para el municipio: “Esto era un sueño desde hace años y hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto. Estas herramientas nos permitirán mejorar los servicios y las obras para nuestros vecinos”, sostuvo.

Fuente Comunicación Tucumán