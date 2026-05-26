Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina Tras el descanso por el 25 de Mayo, el calendario nacional marca una nueva fecha ideal para planificar una escapada turística o cortar la rutina laboral

Terminado el descanso del 25 de mayo, que permitió a miles de argentinos disfrutar de un respiro en el inicio de la semana, las miradas ya se posan sobre el almanaque para descubrir cuándo llegará la próxima oportunidad de armar las valijas o quedarse descansando en casa. Las consultas en los motores de búsqueda se disparan de inmediato porque la necesidad de planificar el bolsillo y el tiempo libre es una constante en el país.

Afortunadamente, la espera no será tan larga como muchos se imaginan. El sexto mes del año traerá consigo una nueva oportunidad para el turismo interno y el relax gracias a la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, que permite trasladar ciertas fechas patrias para potenciar la actividad económica en los diferentes puntos turísticos de la Argentina.

De este modo, quienes se quedaron con ganas de viajar o aquellos que ya están buscando destinos para contrarrestar los primeros fríos del invierno tienen motivos para sonreír. El próximo mes se presentará con un beneficio doble para el calendario laboral argentino.

Qué día cae el próximo fin de semana largo de junio

El próximo feriado nacional tendrá lugar a mediados del próximo mes y generará un fin de semana largo de tres días. Se trata de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original del fallecimiento del prócer salteño es el 17 de junio, las normativas vigentes permiten su traslado para generar un beneficio turístico.

Dado que el 17 de junio cae un miércoles, la legislación argentina especifica que los feriados trasladables que coincidan con los días martes y miércoles deben mudarse al día lunes anterior. Por lo tanto, el asueto oficial se pasará al lunes 15 de junio, dando forma a un fin de semana largo que abarcará desde el sábado 13 hasta el mencionado lunes.

Este corrimiento es clave para el sector turístico, hoteleros y gastronómicos, que esperan una gran afluencia de viajeros en las distintas regiones del país, justo en las semanas previas al inicio de las vacaciones de invierno oficiales.

Calendario completo: los feriados que quedan en 2026

Para quienes ya quieren armar la agenda de viajes o descanso para la segunda mitad del año, el cronograma oficial del Ministerio del Interior detalla con precisión cada una de las jornadas libres que restan:

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