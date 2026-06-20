Cuatro personas murieron en un siniestro vial en Leales Un auto chocó contra una rastra cañera y entre las víctimas hay una menor de edad.

Cuatro personas perdieron la vida durante la madrugada de este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 4.30 personal de la fuerza trabajaba en el lugar del siniestro, que involucró a una rastra cañera y un automóvil.

El vehículo de mayor porte era un camión Mercedes Benz modelo L-1624, dominio GMB-181, que era conducido por un hombre de 45 años y oriundo de Simoca. Este resultó ileso.

Por causas que son materia de investigación, el camión colisionó con un automóvil Ford Ka de color gris. Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar.

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Las víctimas, todas oriundas de Santiago del Estero son Daniel Alberto Díaz, de 57 años, quien conducía el vehículo, Sandra Isabel Ligios, de 59 años, Macarena Russo Ligio, de 31 años y Albertina Russo Suárez, de siete años.

Fuente La Gaceta y Los Primeros