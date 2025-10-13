Daniel Abad: “No hay políticas de desarrollo para el interior y eso limita nuestra capacidad de reacción” En diálogo con Canal 8 Tucumán, el ministro de Economía de Provincia de Tucumán, Daniel Abad, analizó el complejo panorama económico actual y advirtió sobre la falta de políticas nacionales de inversión y desarrollo para las provincias.

“El manejo de la política económica, la macroeconomía, la política monetaria y fiscal está completamente centralizado en Nación. A nosotros, como provincia, solo nos queda trabajar sobre el aspecto fiscal local”, explicó Abad.

El funcionario señaló que las estadísticas oficiales “son mentirosas” en cuanto a los motores del crecimiento, ya que —según dijo— “hoy no representan la realidad económica de las provincias del interior”. Y agregó: “Estamos en recesión. Desde Tucumán hacemos un esfuerzo enorme para que no caiga el consumo, pero nuestra capacidad es limitada. No hay programas de promoción económica nacional ni anuncios que marquen un horizonte de inversión”.

Abad también se refirió a la situación macroeconómica del país: “Argentina es un país bimonetario. Todo gira en torno al dólar, y si seguimos bailando alrededor de esa lógica, no vamos a tener un futuro muy promisorio. Hay problemas serios en el poder adquisitivo de la gente, sobre todo de jubilados y trabajadores. La realidad es que la gente tiene que comer hoy, y no podemos esperar eternamente un plan de desarrollo que, por lo que se ve, llegará recién después de las elecciones”.

En cuanto a la planificación provincial, el ministro adelantó que el equipo económico se encuentra en la etapa final de la elaboración del presupuesto 2026. “Estamos haciendo los ajustes sobre la base del mismo esquema, priorizando salud, educación y bienestar social. El presupuesto será enviado a la Legislatura antes del 30 de octubre, como establece la Constitución”, concluyó.