Dolor en la UTN Tucumán por la muerte del ingeniero Miguel Ortega La comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán atraviesa un profundo dolor por el fallecimiento del ingeniero Miguel Ortega, quien perdió la vida en un trágico accidente doméstico durante la tarde del domingo.

Ante la noticia, la institución decretó asueto académico y administrativo para este lunes 13 de octubre, suspendiendo todas las actividades en sus sedes y aulas.

En un comunicado oficial, desde la UTN destacaron que Ortega fue “un apreciado docente y no docente, recordado por su compromiso con la formación, el trabajo y los valores que distinguen a nuestra comunidad universitaria”. Además, expresaron sus condolencias: “Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento”.

Un accidente que conmocionó a toda la comunidad

Según las primeras informaciones, el ingeniero de 54 años se encontraba realizando tareas de reparación en su camioneta, en la zona de Perú y Pasaje Martín Rodríguez, cuando el vehículo cedió inesperadamente y lo aplastó, provocando su muerte en el acto.

Personal policial y del sistema de emergencias 107 trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del hecho.

El fallecimiento de Ortega generó una ola de mensajes de despedida y pesar en redes sociales por parte de colegas, estudiantes y exalumnos que lo recordaron como un profesional apasionado y un docente comprometido con la educación tecnológica.