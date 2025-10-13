Ante la noticia, la institución decretó asueto académico y administrativo para este lunes 13 de octubre, suspendiendo todas las actividades en sus sedes y aulas.
En un comunicado oficial, desde la UTN destacaron que Ortega fue “un apreciado docente y no docente, recordado por su compromiso con la formación, el trabajo y los valores que distinguen a nuestra comunidad universitaria”. Además, expresaron sus condolencias: “Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento”.
Un accidente que conmocionó a toda la comunidad
Según las primeras informaciones, el ingeniero de 54 años se encontraba realizando tareas de reparación en su camioneta, en la zona de Perú y Pasaje Martín Rodríguez, cuando el vehículo cedió inesperadamente y lo aplastó, provocando su muerte en el acto.
Personal policial y del sistema de emergencias 107 trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas exactas del hecho.
El fallecimiento de Ortega generó una ola de mensajes de despedida y pesar en redes sociales por parte de colegas, estudiantes y exalumnos que lo recordaron como un profesional apasionado y un docente comprometido con la educación tecnológica.