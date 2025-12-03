Decidieron extender la prisión preventiva a la madre de Kiara Caro El Ministerio Público Fiscal extiende la investigación penal “con el fin de poder elaborar la pieza acusatoria”.

Ayer se realizó la sexta audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Kiara Jazmín Caro, la niña de 7 años que fue hallada sin vida en el cauce del río Lules, el 2 de marzo de este año. La imputada es su madre, Daniela Fernanda Ávila (25), a quien se le atribuye ser presunta autora del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.

A cargo del caso se encuentra la Unidad Fiscal de Homicidios I, que conduce Pedro Gallo. En esta oportunidad fue su auxiliar, Lucas Maggio, quien pidió la prórroga de la investigación penal preparatoria. “Vamos a necesitar un plazo de 28 días (hasta el 30 de diciembre) con el fin de poder elaborar la pieza acusatoria. La investigación ya está culminada”, afirmó el funcionario judicial.

Al mismo tiempo, Maggio requirió que también se prolongue la prisión preventiva que viene cumpliendo la progenitora de la víctima, en este caso por el término de tres meses.

Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a lo demandado por la querella y otorgó la extensión de la etapa investigativa por 38 días, es decir, hasta el 12 de febrero del 2026 (no se cuenta la feria judicial de enero). En tanto que avaló lo solicitado por la Fiscalía, por lo que Ávila continuará alojada en el servicio penitenciario mientras se avanza hacia el requerimiento de apertura a juicio oral y público.

El hecho imputado

El 2 de marzo de 2025, a las 02:00 de la madrugada, en circunstancias en que Ávila se encontraba junto a su hija, de 7 años, en los corsos que se llevaban a cabo en la zona del barrio Ex Ingenio de Lules, decidió trasladarse junto con la menor hacia un domicilio de su pareja, en el barrio Ampliación 25 de Mayo de Lules. A continuación, la acusada decidió acortar el recorrido, para lo cual llevó a la niña por un camino vecinal de tierra hacia la zona conocida como “Puente Negro”, donde procuró cruzar el río Lules a pie, poniendo de esta forma en peligro la vida de la menor.

En ese momento, la imputada atravesó el río dejando en medio del cauce a su hija, sin prestarle ningún tipo de auxilio, ni requerir ayuda inmediata de otras personas, a sabiendas de que la menor, por su edad, no podía valerse por sí misma en ese lugar. Finalmente, encontrándose la pequeña desamparada en el cauce del río, sufrió golpes en la región superciliar, en áreas temporales y parietal izquierdo, ingresándole barro en la vía aérea superior hasta fallecer por asfixia por sumersión.

