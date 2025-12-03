El gobierno asistirá con 1.000 millones de pesos al plan interzafra provincial El acta acuerdo fue firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y los gremios de Fotia, Feia, Uatre y Stia. De acuerdo a los establecido beneficiará a 5.500 trabajadores.

El Poder Ejecutivo de Tucumán a través del gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó este miércoles un acta acuerdo con la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales (UATRE), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) para que los trabajadores reciban un subsidio por los planes interzafra en los meses diciembre de este año y enero del 2026.

El acuerdo beneficiará a alrededor de 5.500 trabajadores. De acuerdo a los establecidos se desembolsará 1.000 millones de pesos en los dos meses.

El acta acuerdo establece que “tomando real conocimiento del momento que atraviesan estos trabajadores y con el fin de preservar la paz social, y preservar la paz y salud de los trabajadores, y teniendo en cuenta la actual situación financiera de la provincia se reconoce la ayuda financiera a estos sectores”.

Acompañaron al Primer Mandatario el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Trabajo, Andrés Galván; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; Roberto Palina y Sergio Ogas (FOTIA); el secretario de Acción Social de STIA, Claudio Romero Pereyra; Germán Ferrari (UATRE) y Juan Correa (FEIA).