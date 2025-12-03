Peregrinación a la Virgen: autoridades supervisaron el operativo de seguridad vial El dispositivo incluyó controles coordinados entre las autoridades de Tucumán y Catamarca, asistencia preventiva y recomendaciones de circulación para los cientos de peregrinos que transitan la ruta en distintos medios de movilidad.

El secretario de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia, Vicente Nicastro, supervisó el martes el operativo dispuesto en el destacamento fronterizo Río Huacra, en el límite con Catamarca, para acompañar y resguardar a los fieles que se trasladan hacia el Santuario de la Virgen del Valle, en la vecina provincia, cuya fiesta se celebrará el 8 de diciembre.

Nicastro explicó el objetivo central del operativo: “Estuvimos en el destacamento del Río Huacra, en el límite entre Tucumán y Catamarca; las autoridades de la seguridad vial de ambas provincias queremos llevar un mensaje de concientización para todos aquellos que transitan la ruta en estos días en el marco de la expresión de fe de la grey católica que está peregrinando hacia el Santuario de la Virgen del Valle”.

El funcionario remarcó que el trabajo se enfocó en alertar sobre la presencia constante de grupos de devotos y reforzar la prevención en zonas críticas. En ese sentido, indicó que “se van a encontrar con distintos grupos y núcleos de peregrinos que transitan las rutas y queremos que esto sea seguro y sin ningún tipo de siniestralidad”.

Respecto de las acciones conjuntas, Nicastro detalló que el operativo contempla asistencia a quienes se desplazan por diversos medios: “Articulamos acciones a los fines de que la gente que se desplaza caminando, en bicicleta, motocicleta u otros vehículos hacia la ciudad de Catamarca lo haga con la mayor seguridad posible”.

El secretario también destacó el cambio de hábitos de circulación observado en los últimos años. Señaló que “la gente va tomando conciencia; ya no se ven pelotones de ciclistas, sino fila india, como realmente se deben conducir en la ruta”.

Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar el control sobre vehículos de gran porte: “Estamos haciendo hincapié en trabajar en que los vehículos de porte transiten con cuidado, debido a la cantidad de peregrinos que están en la ruta en estos momentos”.

Finalmente, Nicastro valoró los resultados alcanzados en ediciones anteriores y expresó la expectativa de mantener una circulación protegida durante toda la festividad. Destacó que la continuidad de estos operativos contribuye a consolidar una movilidad segura y una práctica responsable en uno de los eventos religiosos más convocantes del Noroeste Argentino.