Un nene de 12 años murió electrocutado mientras jugaba en una calle inundada por el temporal El fatal episodio ocurrió en la zona sur de la capital tucumana, sobre la calle Jujuy al 2800. La víctima recibió una descarga eléctrica letal al entrar en contacto con el agua acumulada. La Policía y los peritos investigan el origen de la fuga.

La severa tormenta que azotó a la provincia de Tucumán durante las últimas horas dejó como saldo una tragedia irreparable. Un nene de apenas 12 años perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras jugaba en una calle completamente anegada por las intensas precipitaciones.

El dramático hecho se registró en la zona sur de San Miguel de Tucumán, específicamente sobre la calle Jujuy al 2800, frente a un conocido supermercado mayorista de la zona.

El doloroso escenario

De acuerdo con los datos preliminares recolectados en el lugar, la víctima, identificada como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública, que había quedado cubierta de agua tras varias horas de lluvia incesante. Por causas que aún son materia de investigación, el menor entró en contacto con una corriente eléctrica que se había filtrado en el agua y falleció en el acto.

Los vecinos del barrio no salen de la conmoción. Según los testimonios, todo ocurrió en cuestión de segundos. El estupor y la desesperación se apoderaron del lugar, especialmente tras la llegada del padre del niño, quien se encontró con la desgarradora escena en plena calle.

Según trascendió a través del medio Contexto, Lisandro era el único hijo varón de su familia y se encontraba cursando su último año de la escuela primaria.

Los datos centrales del caso:

El lugar: Calle Jujuy al 2800 (zona sur de la capital tucumana).

Calle Jujuy al 2800 (zona sur de la capital tucumana). La víctima: Lisandro, un niño de 12 años.

Lisandro, un niño de 12 años. El contexto: Calles severamente inundadas producto del temporal que afectó a la provincia.

Calles severamente inundadas producto del temporal que afectó a la provincia. La causa: Electrocución fulminante en la vía pública.