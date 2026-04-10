Dejaron en grave estado a un sujeto que le habría robado a un Uber Moto Un nuevo episodio de violencia extrema sacude a Tucumán el asalto a un hombre que trabajaba como conductor de Uber Moto, quien fue asaltado en circunstancias que son materia de investigación en el barrio Divino Niño.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, el motociclista habría sido abordado por un ladrón en el marco de un presunto intento de asalto, tras lo cual el sujeto, que se hizo pasar por cliente, escapó del lugar en el rodado.

El damnificado corrió tras el y, al contactarse con otras dos personas, se unió a estos para ampliar la búsqueda, hasta que lograron alcanzarlo, cuando el ladrón volvió a pasar por el lugar del asalto.

En esas circunstancias, los perseguidores comenzaron a apedrearlo, provocando que cayera del rodado, lo que le provocó serias lesiones, especialmente en la cabeza, que lo dejaron inconsciente.

La Policía llegó al lugar para facilitar su traslado del frustrado asaltante a un nosocomio desde donde se reportó que presenta fractura de cráneo, por lo que su estado de salud es muy delicado.

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El caso vuelve a instalar preocupación por los reiterados hechos de inseguridad y violencia registrados en la provincia, particularmente aquellos vinculados a trabajadores del transporte que prestan servicios mediante aplicaciones móviles.

Fuente Contexto