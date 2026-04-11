El Gobierno provincial anunció un subsidio eléctrico para 10.000 familias afectadas por inundaciones El Gobierno de Tucumán bonificará hasta seis meses de luz en las zonas más damnificadas, con una inversión de $3.300 millones y alcance a hogares y comercios.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al ministro del Interior, Darío Monteros, se reunió con la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla y delegados comunales con quienes se firmó el convenio Plan Bonificar que beneficiará en el pago de la energía eléctrica por dos bimestres a familias afectadas por las inundaciones comunas de La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, Barrios de Aguilares y Las Salinas (El Timbo), entre otras localidades.

También estuvieron presentes el defensor del Pueblo, Agustín Fernández; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; senadora, Sandra Mendoza; el titular del ERSEPT, José Ascárate; el secretario y subsecretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán y Miguel Vázquez; en representación de las comunas estaban: Héctor Soria Chanta (La Madrid), Hernán Romano (Río Chico), Moisés Audil (Villa Belgrano) y Daniel Carbajal (El Timbó).

Jaldo graficó que se abonará seis meses o tres bimestres de luz domiciliaria de casi 10.000 mil medidores o 10.000 familias de las zonas realmente afectadas con una inversión de 3300 millones de pesos. Se ha hecho un estudio y un relevamiento donde los beneficiarios son los que realmente han tenido problemas. Es un aporte que está haciendo el Gobierno de la provincia que es razonable y es justificable porque la gente se inundó”.

“Lo que hoy firmamos es un paliativo más, aparte de lo que ya venimos dando desde los primeros días de las anegaciones e inundación “ y graficó que el volumen de agua caído por las lluvias como el que erogaron los ríos, así como los diques El Cadillal y Escaba con costas máximas, superaron indicadores históricos. Sostuvo que la provincia viene de meses con muchas precipitaciones que provocaron la saturación de los suelos: “Es un fenómeno difícil de evitar” y con profundas consecuencias en el territorio que afectaron a numerosas localidades.

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“Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la boleta de la luz, donde mayoritariamente son domicilios, pero también hay algunos comercios que se han visto afectados y dañado muchos de los elementos y equipamientos de trabajo”, dijo.

El ministro Darío Montero informó que, “por instrucción del gobernador, se implementará un beneficio para unas 10.000 familias afectadas por las inundaciones en distintas localidades (como La Madrid, Santa Ana, Villa Belgrano, Aguilares y Las Salinas). La medida consiste en la bonificación del 100% de la factura de electricidad durante tres bimestres (seis meses), con una inversión aproximada de 3.300 millones de pesos. El beneficio comenzará a aplicarse desde el mes en curso”.

Destacó el trabajo técnico y territorial realizado para identificar a los usuarios afectados y asistir a las familias, muchas de las cuales sufrieron importantes pérdidas materiales. También señaló que, en algunos casos puntuales, como en Las Salinas, aún hay familias evacuadas, pero se espera que puedan regresar a sus hogares en los próximos días tras tareas de acondicionamiento.

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El ministro remarcó el rol del Estado en la asistencia directa y continua ante la emergencia, subrayando el trabajo conjunto de intendentes, comisionados y equipos técnicos.

El defensor del Pueblo, Agustín Fernández, dijo que este convenio será clave para los vecinos del interior que se vieron damnificados por inundaciones, “gracias al trabajo conjunto con el ERSEPT y el Ministerio del Interior. Se priorizará la comunicación directa con la comunidad para resolver reclamos de manera más ágil. Defensa Civil determinará a los beneficiarios basándose en la situación de cada persona afectada”.

“Agradecer a cada una de las personas que han colaborado para que esto pueda ser posible, y los tres bimestres que vienen la gente, pueda tener un pequeño alivio dentro de la situación que ha vivido”, concluyó.

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Por su parte, el interventor del ERSEPT (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán), Ricardo Ascárate, informó que el organismo cubrirá las tarifas eléctricas correspondientes a tres bimestres completos, tanto para residencias como para comercios de la zona afectada.

“Son 9.900 damnificados, casi diez mil familias tucumanas, a las que le vamos a dar este subsidio; también a los comercios que estuvieron bajo el agua y a las tarifas las T2 y T4, que son las de potencia, pequeñas industrias, pequeños frigoríficos. A todos ellos les vamos a dar tres bimestres completos, en los cuales el ente regulador, por medio de los fondos que le son propios, le va a cancelar la deuda a la gente, para que tenga la gente la oportunidad de recuperarse”, expuso Ascárate.

Asimismo sostuvo que la atención a los damnificados se realizó antes, durante y después de las inundaciones. “Antes, el Ente planificó el corte de luz de la zona sur de la provincia en cada una de las localidades para que no se produzcan hechos lamentables, sacamos de servicio, previo a la inundación en La Madrid, todo el sistema de transformadores y subestaciones de transformadores, para que no pueda haber agua en contacto con líneas eléctricas”.

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Durante la inundación, informó Ascárate, “se trabajó en la evacuación de la gente en coordinación con el Ministro de Interior, el ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y después se comenzó a trabajar con kits eléctricos con los que hemos reparado las viviendas en La Madrid, a través de la Secretaría de Obras Públicas, con materiales provistos desde el ente regulador”. Como paso final, se otorgarán los beneficios tarifarios anunciados por el Ente.

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró el convenio para asistir a zonas afectadas de su municipio. “Esto es una solución que va a llegar directamente a la gente, son 3.300 millones de pesos que van a ser volcados a los afectados directamente por una decisión política del Gobernador”.

Con respecto al estado de las familias afectadas por las lluvias, Mansilla informó que en Aguilares todas las familias regresaron a sus hogares. “No tenemos ningún evacuado, solo una sola escuela, la de Santa Rosa, que tiene casi 60 alumnos, que es la que está pendiente de comenzar las clases y estaría en condiciones de hacerlo la semana que viene, debido a cuestiones de la red electricidad”.

Romano, comisionado comunal de Santa Ana, dijo: “Hoy estamos apoyando a casi cinco mil familias afectadas por la situación grave que enfrenta Tucumán, brindando ayuda institucional y alivio en este difícil momento” y destacó el acompañamiento del Gobierno tucumano como de la ciudadanía que fue solidaria con sus vecinos.

Fuente Comunicación Tucumán