Funcionarios municipales mantuvieron una reunión con representantes de choferes de colectivos La jefa municipal, Rossana Chahla, junto a secretarios de Gobierno y Movilidad Urbana se reunieron con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Tucumán, César González, con quien dialogaron sobre cuestiones operativas que atañen al recorrido de los ómnibus urbanos y sobre la situación de los trabajadores del transporte público que cumplen su labor en la ciudad.

La intendente Rossana Chahla, junto a la secretaria de Gobierno del Municipio, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, recibieron a representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán que nuclea a choferes de colectivos, para escuchar sus inquietudes y avanzar en el consenso de medidas que redunden en la optimización del servicio de transporte público urbano de pasajeros.

La audiencia, concretada en respuesta a un pedido de UTA, tuvo lugar este viernes en el Palacio Municipal (9 de Julio 570), con la participación del secretario General de la seccional Tucumán del gremio, César González.

En conferencia de prensa, tras el encuentro, los funcionarios remarcaron la iniciativa de la jefa municipal de llevar adelante mesas de trabajo y de diálogo con todos los actores del sector del transporte, con el fin de eficientizar el servicio sin afectar a usuarios ni trabajadores.

“Estamos encarando esta situación con mucha responsabilidad, los tiempos se aceleraron por la cuestión del aumento del combustible, y en ese sentido ayer tuvimos una reunión con los empresarios de transporte y hoy tuvimos una reunión con UTA. Estamos trabajando de manera de poder eficientizar el servicio sin perjudicar ni a los vecinos ni a los trabajadores”, sostuvo Camila Giuliano.

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“Trabajamos con mucha responsabilidad viendo la globalidad del sistema y qué se necesita para mejorar sin perjudicar a nadie”, reiteró la secretaria de Gobierno.

Giuliano valoró la predisposición demostrada por UTA y el compromiso asumido de acercar información que contribuya a conocer detalles operativos referidos al recorrido de los ómnibus urbanos y la situación laboral actual de los empleados del rubro que cumplen su función en la capital. Estos datos serán de utilidad para nutrir el plan de racionalización del transporte público que impulsa la Municipalidad.

“Nos pareció muy interesante poder reunirnos con ellos, que nos cuenten cómo es puertas adentro, cómo es la relación con los empresarios, cómo están los trabajadores. UTA tuvo una muy buena predisposición, César González nos brindó una reunión muy cálida y se comprometieron a acercarnos la información que nos falta para poder cerrar el estudio que estamos realizando”, señaló la secretaria de Gobierno.

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Adelantó también que se programaron nuevas reuniones con empresarios para la semana próxima y con UTA el 22 de abril para consensuar la información y avanzar en las mejoras del sistema. “Vamos a tener una nueva reunión para poder poner en común esta información que estamos requiriendo, tanto a los empresarios como al gremio, para cerrar este estudio que estamos haciendo, robustecerlo y que sea certero y cercano a la realidad”, especificó.

La titular de la cartera de Gobierno de la ciudad subrayó que para abordar la temática del transporte público es fundamental aunar criterios entre el Gobierno provincial, Municipalidad, UTA y los empresarios.

“La situación del transporte no es excluyente de la ciudad ni tampoco de la provincia, sino que es un tema nacional que nos involucra a todos. En ese sentido, sería fantástico una mesa conjunta de trabajo con la provincia, con UTA, con los municipios vecinos, porque también hay una movilidad metropolitana que no se puede ignorar, para poder avanzar en una solución conjunta”, expuso. Ese enfoque mancomunado permitiría evaluar “cuáles son las adaptaciones que se necesitan para siempre dar certeza, previsibilidad a los vecinos, dado que nuestra intendente ha invertido muchísimo en lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros desde su asunción”, acentuó.

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“El pedido es siempre respetar los derechos de los trabajadores, dar certidumbre, y en ese sentido hay plena colaboración del Municipio para poder trabajar en conjunto y para que el servicio funcione como corresponde”, planteó.

La funcionaria recordó que la comuna capitalina monitorea de manera permanente el sistema para garantizar el cumplimiento de frecuencias y horarios. “Estamos chequeando todos los días la cantidad de colectivos que están circulando. Las 24 horas están siendo controlados desde el Centro de Movilidad Urbana. Lo que se pidió desde esta Municipalidad es cumplir con los servicios, con todos los servicios en horario pico e informar si los servicios van a finalizar antes”, indicó, a la vez que advirtió que durante las últimas observaciones se detectó una reducción significativa en la circulación de colectivos: solo 217 de los 377 registrados ante CNRT están operando.

Por último, la secretaria de Gobierno aclaró que el Municipio continúa adelantando los aportes municipales a los empresarios en cumplimiento de un acta acuerdo firmada en noviembre del año pasado con AETAT.

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“Nosotros los aportes ya los hicimos, se pagó SUBE y SUBEM, porque con el acta que firmamos el año pasado, en noviembre, nos comprometimos siempre a adelantar entre el 1 y el 5 de cada mes el pago. Entonces, bregamos por que esos aportes que hace la Municipalidad vayan al pago de salario de los choferes y los trabajadores para que estas familias puedan estar bien”, manifestó, a la vez que ponderó el esfuerzo económico de parte del Gobierno de la ciudad, ante el contexto económico adverso.

“La situación económica financiera que estamos viviendo por la corrida del gobierno nacional y la quita del fondo compensador, hace que debamos preocuparnos y ocuparnos para que con los recursos que se tienen se dé el mejor sistema posible y que siempre los vecinos sean los ganadores”, afirmó Giuliano.

En el mismo tono, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, insistió en que la problemática “no es privativa de San Miguel de Tucumán ni de la provincia de Tucumán, sino también a nivel país, por la escasez de gasoil y el sobreprecio que tiene, ya que prácticamente se duplicó ese precio y es un aumento que muchas veces les cuesta a los empresarios poder afrontar”.

Ante esta situación, hizo énfasis en que la Intendencia está siempre abierta al diálogo y aclaró que en este caso en particular, el reclamo de trabajadores al sector empresarial corresponde al ámbito privado.

“En la reunión que presidió la doctora Rossana Chahla, ellos manifestaron una serie de condiciones que necesitan que se puedan cumplir con respecto al empresariado, nosotros entendemos que esto es una relación entre privados, y nosotros como poder concedente básicamente lo que queremos es trabajar en una serie de datos concretos, un pedido que ya se hizo a AETAT y ahora a la UTA”, explicó Nieva.

Al igual que Giuliano, el titular de Movilidad Urbana planteó la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva intersectorial. “Poder tener esa base de datos es necesaria para el momento en que se arribe a una nueva mesa de diálogo, donde necesariamente tenemos que estar en conversaciones con el Concejo Deliberante, con la Legislatura de Tucumán, con el Gobierno de la provincia, entendiendo que el municipio capitalino absorbe prácticamente no solamente las líneas urbanas, sino también a las interurbanas”, argumentó.

Benjamín Nieva recordó el esfuerzo económico que realiza la Intendencia de San Miguel en pos de colaborar con el sector y el aporte extraordinario destinado a las empresas prestatarias del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción municipal, en cumplimiento del acta acuerdo firmada en noviembre de 2025. “No nos olvidemos que pasamos de cero aportes a mil millones de pesos para colaborar con la actividad. Eso no se hizo nunca. Y también tenemos el Boleto Educativo Municipal, que significa un aporte de 500 millones de pesos más para que los chicos puedan viajar en forma gratuita con dos viajes diarios a los distintos establecimientos públicos. Esto es un beneficio que lo da pura y exclusivamente la Municipalidad de su bolsillo”, pormenorizó.

En ese sentido, sostuvo: “con la crisis que hay a nivel económico nacional, es imposible brindar otro tipo de ayuda económica. Ya las arcas del municipio están disponiendo esos recursos que son muy elevados, pero que entendemos que tenemos que colaborar con la actividad, que de hecho ya lo venimos haciendo”.

La situación de los choferes

Cesar González, titular de UTA Tucumán, comentó que durante la audiencia las autoridades municipales pusieron en común el plan de racionalización del sistema planificado. “Nos vamos satisfechos con la reunión. Le dijimos a la señora intendenta que no tenemos problema en la reestructuración del transporte, pero con todos los trabajadores. Nosotros acompañamos. Hay que ponerse de acuerdo. No se habla de un paro. Vamos a analizar y de acuerdo a lo que ellos planteen, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir”, relató.

En diálogo con periodistas, González se refirió también a la situación laboral y salarial actual que atraviesan los choferes. “Tenemos un inconveniente, las empresas se tienen que poner al día con el aporte previsional de los trabajadores para que los que estén en condiciones de jubilarse lo puedan hacer y cobren lo que realmente le corresponde, que no que se jubilen con la mínima porque las empresas no hayan realizado los aportes correspondientes”, expuso.

Diálogo con AETAT

La audiencia de este viernes fue una continuidad del diálogo que viene manteniendo la intendente Rossana Chahla con los actores del transporte público para garantizar la calidad del servicio. En ese marco, este jueves la jefa municipal, junto a la secretaria de Gobierno del Municipio, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, recibieron a integrantes de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), encabezados por su vicepresidente, Jorge Berreta, quien se retiró sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

En este encuentro, el Municipio exigió a los empresarios el cumplimiento de las frecuencias especialmente en horarios pico y propuso la puesta en marcha de un plan de racionalización que debe ser informado a la ciudadanía, sin afectar a los usuarios.

Cabe recordar que el 7 de noviembre de 2025, mediante la firma de acta acuerdo impulsada por la intendente Chahla, AETAT asumió el compromiso de cumplir con la frecuencia y regularidad del servicio en todas las líneas urbanas, para garantizar la circulación de las unidades conforme a los recorridos y horarios establecidos.