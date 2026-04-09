Denunciaron un presunto caso de abuso a un niño de siete años en una escuela El hecho denunciado habría ocurrido dentro del ámbito escolar y permanece bajo investigación.

La comunidad educativa de la Escuela Marco Avellaneda, ubicada en calle Lavalle al 3400, quedó atravesada este miércoles por un grave episodio. Familiares de un alumno de segundo grado, de apenas 7 años, denunciaron que el menor habría sido víctima de un abuso dentro del establecimiento escolar, lo que derivó en una protesta con corte de calle, quema de neumáticos.

Según la información brindada por la familia, el niño regresó a su hogar manifestando un fuerte dolor abdominal. Al ser consultado por su madre y su abuela, el menor relató haber sido víctima de un ataque sexual en el baño de la escuela.

De acuerdo con lo que trascendió, los primeros estudios habrían detectado indicios compatibles con un abuso sexual simple, aunque el caso deberá ser determinado por la investigación judicial y las actuaciones médicas y psicológicas de rigor. Siempre según el relato de la familia, el niño habría logrado salir de la situación cuando otro compañero ingresó al sanitario.

La bronca de los padres se acrecentó ante lo que consideran una falta de contención por parte de las autoridades. Los manifestantes denuncian que la directora del establecimiento intentó retirarse del lugar sin brindar explicaciones al inicio del conflicto.

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La conmoción en torno al caso llevó a que la comunidad educativa resolviera convocar a una nueva concentración para este jueves 9 de abril, a las 8 de la mañana, en la puerta de la escuela.

Los padres advierten que no levantarán las medidas de fuerza hasta que el Ministerio de Educación intervenga de manera efectiva y se determine la responsabilidad del presunto agresor, que sería un alumno de 6to grado de la misma institución.

Fuente Radio Bicentenario