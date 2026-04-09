Detuvieron a una pareja con más de 260 dosis de cocaína Ocurrió en Lastenia, donde personal de vigías sorprendió a una pareja con los estupefacientes. La policía los aprehendió y procedió al secuestro de 263 bochitas de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y celulares.

El procedimiento se concretó en la mañana de este miércoles. Al respecto el jefe de la Comisaría Lastenia, comisario José Páez, brindó detalles del caso: “En el día de la fecha personal de vigías Banda del Río Salí toma intervención en una situación que les llamó la atención donde una pareja que circulaba en una motocicleta, lo hacía en actitud sospechosa, por su comportamiento”.

Esta situación, advertida por el personal, dio lugar a la intervención: “los abordaron, detectaron que tenía algo entre sus prendas, esto hace que el personal de vigías busque dos testigos ante la presunción que se trate de alguna sustancia ilícita y es cuando toma intervención la comisaría jurisdiccional. Esto derivó en un procedimiento donde secuestraron 263 bochas de una sustancia que esta normada en el marco de la ley de estupefacientes, también se procedió al secuestro de una motocicleta, dinero, celulares y dos personas aprehendidas a disposición de la Ufinar”, detalló Páez.

Los detenidos, son dos personas mayores de edad y hasta el momento están chequeando los antecedentes.

En cuanto a las drogas, “El personal técnico especializado en el área hizo las pruebas correspondientes de campo y detectó que se trata de una sustancia ilícita”, confirmó el jefe de la comisaría haciendo referencia a la cocaína.

Finalmente, el comisario destacó el trabajo conjunto entre personal policial y vigías, cuyo resultado es positivo para combatir el delito son directivas del gobernador, Osvaldo Jaldo; del Ministerio de Seguridad comandado por Eugenio Agüero Gamboa y bajo la condición del jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo, respectivamente: “La Policía, en conjunto con personal de vigías, trabaja constantemente dando lucha diaria a este tipo de problemática”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán