Desarticulan una plantación de marihuana en una zona rural de Leales Efectivos policiales descubrieron y secuestraron alrededor de 600 plantines de marihuana en la localidad de Fronterita, departamento Leales. Las plantas estaban listas para ser sembradas en una parcela de monte recientemente desmontada, ubicada a orillas de un arroyo. En el lugar también se encontraron fertilizantes y herramientas utilizadas para el cultivo de la droga. Una persona fue demorada.

El comisario general Miguel Carabajal, director de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, explicó que el hallazgo fue resultado del trabajo de la Unidad Investigativa con asiento en Banda del Río Salí, dirigida por el comisario principal Marcos Morante. “Siguiendo una línea investigativa, el personal llegó hasta Fronterita, donde encontraron los 600 plantines de marihuana preparados para su plantación”, detalló.

En el operativo intervino personal de la Unidad Especial, y se espera la participación de la Dirección Drogas Peligrosas Este, debido a la naturaleza del material incautado.