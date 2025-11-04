El comisario general Miguel Carabajal, director de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, explicó que el hallazgo fue resultado del trabajo de la Unidad Investigativa con asiento en Banda del Río Salí, dirigida por el comisario principal Marcos Morante. “Siguiendo una línea investigativa, el personal llegó hasta Fronterita, donde encontraron los 600 plantines de marihuana preparados para su plantación”, detalló.
En el operativo intervino personal de la Unidad Especial, y se espera la participación de la Dirección Drogas Peligrosas Este, debido a la naturaleza del material incautado.