Desarticularon “kioscos” de drogas y aprehendieron a tres personas El martes, tras un allanamiento realizado en un domicilio de Famaillá, en el marco de una denuncia anónima, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste desarticularon un kiosco de estupefacientes y aprehendieron a tres personas.

El Jefe de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste, comisario Exequiel Vázquez Figueroa, explicó: “Siguiendo los lineamientos impartidos por el Comando Superior, realizamos una medida judicial a raíz de una denuncia anónima que indicaba que en un domicilio de Famaillá se comercializaban drogas”.

A raíz de la denuncia, los agentes llevaron a cabo tareas investigativas y, mediante el análisis de las cámaras de seguridad, lograron identificar el kiosco de estupefacientes ubicado en el barrio Centro. Con la información obtenida, solicitaron el allanamiento correspondiente.

A su vez, el segundo jefe de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste, subcomisario Ricardo Nacusse, señaló: “Durante el procedimiento procedimos al secuestro de marihuana, cocaína y medicamentos psicotrópicos, además de celulares, una balanza de precisión, anotaciones y recortes”.

Asimismo, indicó que dos hombres fueron aprehendidos por la causa, uno de los cuales se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. En tanto, un tercero fue aprehendido por intentar entorpecer la labor policial.

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Finalmente, la Unidad Fiscal de Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción convalidó las medidas adoptadas por la Policía.

Fuente Comunicación Tucumán