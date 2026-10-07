Denunciaron un posible intento de secuestro de una joven que viajaba en un Uber Lucas Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la provincia, afirmó que su hija fue atacada durante un viaje y que logró escapar al arrojarse del vehículo en movimiento. El funcionario realizó una denuncia policial y difundió los datos del conductor señalado.

Un funcionario del Gobierno de Tucumán denunció que su hija fue víctima de un presunto intento de secuestro mientras viajaba en un vehículo solicitado a través de Uber. El episodio habría ocurrido este miércoles por la mañana y, según el relato difundido por el propio funcionario, la joven logró escapar al arrojarse del auto en movimiento.

Se trata de Lucas Haurigot Posse, secretario de Adicciones de la provincia, quien contó el episodio a través de sus redes sociales y posteriormente radicó una denuncia en sede policial.

El viaje comenzó en la Facultad de Filosofía y Letras

MIRA TAMBIÉN Prisión preventiva para el policía que hirió gravemente a un compañero

Según la versión difundida por Haurigot Posse, su hija solicitó un vehículo desde la zona de la Facultad de Filosofía y Letras, en el parque 9 de Julio, con destino a Soldati al 700.

La joven habría subido al automóvil alrededor de las 9.38. De acuerdo con el relato del funcionario, poco después de iniciar el viaje el conductor habría arrojado un gas directamente sobre el rostro de la estudiante, aparentemente con la intención de hacerla perder el conocimiento.

Ante esa situación, siempre según la denuncia, la joven decidió arrojarse del vehículo mientras estaba en movimiento y consiguió escapar.

MIRA TAMBIÉN Rossana Chahla busca eliminar 59 tasas para reducir costos a vecinos y comerciantes

El funcionario realizó la denuncia

Tras conocer lo ocurrido, Haurigot Posse se presentó en una dependencia policial y radicó la denuncia minutos después del episodio.

Además, publicó en sus redes sociales una captura de pantalla con la imagen y los datos del conductor que figuraban en la aplicación Uber, a quien señaló como presunto responsable del hecho.

MIRA TAMBIÉN Desarticularon “kioscos” de drogas y aprehendieron a tres personas

La denuncia deberá determinar ahora qué ocurrió durante el viaje y establecer las circunstancias en las que la joven habría sido atacada. La investigación también deberá avanzar sobre la identidad del conductor y los elementos que permitan corroborar la versión denunciada.

Fuente Los Primeros