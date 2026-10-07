Prisión preventiva para el policía que hirió gravemente a un compañero La víctima recibió un balazo en el tórax mientras se encontraba junto a otros agentes.

El policía acusado de haber herido de un disparo a un compañero durante la madrugada del martes quedó bajo prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. La decisión fue tomada este miércoles durante una audiencia en la que se formalizó la investigación y se analizaron las medidas de coerción contra Benjamín Eduardo Díaz, un Personal Transitorio Policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 del martes en la garita policial ubicada en la esquina de calle Charcas y pasaje Díaz Vélez. Allí se encontraba Díaz junto a otros efectivos cuando, por circunstancias que son materia de investigación, se produjo el disparo de su arma reglamentaria.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Díaz estaba dentro de la garita, cerca de la puerta, mientras que los policías Nicolás Agustín Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán permanecían en el exterior. En ese momento, el acusado habría efectuado un disparo con una pistola calibre 9 milímetros FN Browning.

El proyectil impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien se encontraba en el sector derecho de la garita. El efectivo sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida y debió ser trasladado de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital Centro de Salud.

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La víctima ingresó en grave estado y recibió atención médica inmediata. De acuerdo con la acusación, el desenlace fatal no se produjo debido a la rápida asistencia que recibió en el hospital.

La acusación y la prisión preventiva

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale. En la audiencia realizada este miércoles 7 de octubre, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole describió las circunstancias del hecho y acusó formalmente a Díaz como presunto autor del delito de lesiones graves.

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Además, la Fiscalía solicitó que permaneciera detenido con prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. El pedido se fundamentó en la existencia de riesgos procesales, principalmente la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez que intervino en la audiencia hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva en los términos solicitados. La defensa del policía, sin embargo, impugnó la resolución.

Mientras tanto, la investigación continuará para determinar con precisión cómo se produjo el disparo dentro de la garita y establecer las circunstancias que rodearon el episodio.

Fuente La Gaceta

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