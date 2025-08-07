Desbaratan punto de cultivo y venta de marihuana en plena capital provincial Efectivos de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina ejecutaron un operativo de alto impacto en un domicilio ubicado en calle Esteban Echeverría al 400, en pleno corazón de San Miguel de Tucumán, cumpliendo una orden del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán.

En el marco de una minuciosa investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, efectivos de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina ejecutaron un operativo de alto impacto en un domicilio ubicado en calle Esteban Echeverría al 400, en pleno corazón de San Miguel de Tucumán, cumpliendo una orden del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán.

La pesquisa, iniciada en abril de este año, permitió desenmascarar una peligrosa modalidad delictiva: un hombre cultivaba marihuana en su propia vivienda, procesaba las flores y distribuía la droga mediante entregas a domicilio, utilizando sistemas de reparto típicos del comercio legal.

Con pruebas contundentes, la Justicia ordenó el allanamiento del inmueble, donde los federales irrumpieron sorpresivamente y lograron secuestrar más de 40 plantas de cannabis sativa en diferentes etapas de desarrollo, junto con fertilizantes, plantines, y una importante cantidad de marihuana fraccionada lista para su distribución.

En el lugar también se halló un sofisticado sistema de cultivo indoor, completo con productos químicos, iluminación artificial, herramientas especializadas, una balanza de precisión y un teléfono celular, todos elementos directamente vinculados a la actividad ilícita.

Como resultado, el Juzgado dispuso la detención del principal sospechoso y el secuestro de la totalidad de los elementos probatorios, dando así un golpe certero a la comercialización ilegal de estupefacientes en la región.

Este procedimiento refuerza el firme compromiso de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de nuestras comunidades, combatiendo con determinación todo intento de envenenar el tejido social desde las sombras.