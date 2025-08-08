Tucumán define su mapa electoral: el PJ consolida unidad, la UCR lleva candidato propio y LLA suma el apoyo del PRO Con el cierre del plazo para la presentación de alianzas electorales, Tucumán comienza a delinear su escenario político rumbo a las legislativas de octubre, donde se renovarán cuatro bancas en la Cámara de Diputados. En medio de negociaciones contrarreloj, las principales fuerzas ya definieron sus estrategias: el peronismo se unificó, la UCR se presenta con Roberto Sánchez como figura de consenso, y La Libertad Avanza (LLA) sumó formalmente el respaldo del PRO. En tanto, Fuerza Republicana y el partido CREO competirán por su cuenta.

El PJ vuelve a unirse bajo “Tucumán Primero”

Tras varios meses de distanciamiento, el peronismo tucumano oficializó su reunificación bajo el nuevo frente “Tucumán Primero”, que nuclea a casi todos los sectores del justicialismo local, incluyendo a quienes habían lanzado el sello Fuerza Patria semanas atrás.

La reconciliación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el senador nacional Juan Manzur fue clave para este armado. Su reencuentro público el pasado 9 de julio marcó el inicio de la recomposición del espacio, luego de tensiones internas por la relación de Jaldo con el gobierno nacional. Desde entonces, los encuentros entre ambos referentes se intensificaron y derivaron en un acuerdo que busca consolidar al peronismo como alternativa frente al avance de LLA en Tucumán, y proyectarlo con fuerza hacia 2027.

El frente “Tucumán Primero” incluye al Frente Grande, el Frente Renovador, Parte (de Sandra Mendoza), Tucumán Innovador (de José Orellana), además de partidos como Somos Uno, Acuerdo Federal, Fuerza Sindical, Partido Solidario, Kolina, Tercera Posición, Libres del Sur y el Partido por la Justicia Social (de Germán Alfaro). Se trata del espacio con mayor base territorial y orgánica en la provincia. Entre los nombres que suenan para encabezar la lista figuran la diputada Gladys Medina, cercana a Jaldo, y el legislador Javier Noguera, de perfil más crítico al mileísmo.

La Libertad Avanza + PRO: fórmula libertaria con sello tucumano

La Libertad Avanza se presentará con sello propio en Tucumán y, a último momento, sumó el respaldo formal del PRO local, a través de un comunicado firmado por dirigentes provinciales y avalado por su interventor nacional, el diputado Alejandro Finocchiaro.

El armado libertario es encabezado por el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, que además preside el partido en Tucumán y es firme candidato a encabezar la lista. El PRO justificó su incorporación a LLA al señalar que acompaña el proceso de transformación que impulsa el gobierno de Javier Milei a nivel nacional.

La UCR apuesta a la unidad detrás de Roberto Sánchez

En medio de diferencias internas, la Unión Cívica Radical logró consenso en torno a la candidatura del actual diputado Roberto Sánchez, quien irá por la reelección encabezando la lista del frente Unidos por Tucumán.

Este espacio cuenta con el respaldo de figuras como José Cano, Silvia Elías de Pérez, Raquel Nievas y legisladores provinciales como Claudio Viña, Alfredo Toscano y Walter Berarducci. También adhirieron intendentes y concejales, como Alejandro Molinuevo (Concepción) y ediles capitalinos como José María Canelada y Gustavo Cobos.

Bussi y CREO: apuestas individuales

Ricardo Bussi, líder de Fuerza Republicana, competirá por fuera de La Libertad Avanza, tras quedar desplazado del armado libertario provincial por decisión de Catalán. Sin alianzas, Bussi encabezará la lista de su partido, que supo ser el principal sostén de Milei en la provincia durante 2023.

También competirá por separado el partido CREO, que responde a la Sociedad Rural de Tucumán y que tiene como principal referente a la diputada Paula Omodeo, cuyo mandato vence este año.