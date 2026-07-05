El invierno no da tregua: se espera un domingo muy frío en Tucumán Se espera una jornada marcadamente fría en la capital tucumana, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 10°C y un alto porcentaje de humedad. No se prevén precipitaciones.

El invierno se hace sentir con fuerza en la provincia. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán vivirá este domingo 5 de julio de 2026 una jornada caracterizada por las bajas temperaturas y un ambiente muy fresco, ideal para quedarse en casa o salir debidamente abrigados.

Para el día de hoy, el organismo nacional prevé una temperatura máxima de 10°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C. A su vez, se estima que la humedad promedio rondará el 88%, manteniendo una sensación de frío húmedo constante a lo largo de todo el territorio capitalino.

El estado del tiempo por la mañana

Durante las primeras horas de este domingo, el cielo se mantendrá cubierto pero sin probabilidades de precipitaciones. La humedad se posicionará en el 88%, acompañada por vientos leves que soplarán desde el sector oeste a una velocidad estimada de 7 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones generales de estabilidad continuarán de la misma manera: no se contemplan lluvias, la humedad descenderá levemente al 87% y los vientos rotarán hacia el suroeste a unos 8 km/h.

Qué se espera para la tarde y la noche

De cara a la segunda mitad de la jornada, el reporte del SMN anticipa que para la tarde el tiempo se presentará sin lluvias y el cielo continuará con nubosidad variable. Se esperan vientos leves de 9 km/h provenientes del sector sur, lo que mantendrá el termómetro en niveles bajos.

Finalmente, por la noche, las condiciones de estabilidad se consolidarán. No se prevén precipitaciones y la jornada de domingo cerrará con vientos leves de 7 km/h que soplarán desde el noroeste, abriendo paso a un inicio de semana que promete continuar con la misma tendencia invernal.